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«Война и мир» - 135 миллионов зрителей

21 июля
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21 июля 1967
Съемки третий и четвертой серии киноэпопеи «Война и мир» начались 9 августа 1965 года - в Можайске сняли несколько объектов, а затем 14 августа отправились в Калинин, затем – в Дорогобуж и Звенигород. В конце 1965 года начались павильонные съемки. Параллельно шло озвучание отснятого материала, а в марте 1966 года начался монтаж 3-й и 4-й серий, хотя до окончания съемок было ещё далеко. Предстояла работа над одними из самых сложных эпизодов фильма – пожар в Москве. В июле 1966 года съемочная группа отправилась в село Теряево Волоколамского района, где декораторами были выстроены деревянные постройки, имитирующие дома 1812 года. В Теряеве у Сергея Бондарчука, игравшего Пьера Безухова, появился дублер. Это был журналист районной газеты из Волоколамска Юрий Девочкин, который подменял его в некоторых сценах: в плену, в схватке с французскими солдатами и др.
Работа над третьей серией («1812 год») закончилась 28 декабря 1966 года - генеральная дирекция «Мосфильма» приняла фильм. А съемки четвертой серии («Пьер Безухов») продолжались до августа 1967 года.
21 июля 1967 года в кинотеатре «Россия» состоялась премьера 3-й серии «Войны и мира» («1812 год»). Зрители приняли картину более спокойно, чем две предыдущие, в прокате 1967-го года - 21 миллион зрителей. Премьера 4-й серии «Войны и мира» («Пьер Безухов») состоялась 4 ноября 1967 года. Успех был еще меньший, чем у трех предыдущих частей картины: ее посмотрели лишь 19 миллионов 800 тысяч зрителей. В общей сложности четыре серии фильма собрали в прокате свыше 135 миллионов зрителей.
Фильм «Война и мир» внесен в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в его съемках принимало участие самое большое число киностатистов — 120 тысяч человек.

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"
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