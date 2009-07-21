Скажите «Бесславные ублюдки» дважды

анонс

21 октября 2007

Зрители КАРОнуют кино

Крупнейшая в России киносеть "Каро - Фильм" решила наградить наиболее успешные фильмы, которые шли в её кинотеатрах за 2006 год. Премия "КАРОнация" вручалась по итогам голосования - около 25.