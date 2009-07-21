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Скажите «Бесславные ублюдки» дважды

21 июля
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21 июля 2009
Скажите «Бесславные ублюдки» дваждыБрэд Питт следит за российским прокатом. По его просьбе компания Universal Pictures Int. (Россия) решила выпустить не только полностью дублированную версию «Бесславных ублюдков», но и особую режиссерскую.
Она позволит зрителю насладиться мастерством Квентина Тарантино, который виртуозно жонглирует оборотами французской, итальянской и немецкой речи, превращая бытовые диалоги в юмор и сатиру. Чтобы разобраться в диалогах, знать все языки не обязательно – режиссерская версия снабжена русскими субтитрами. Персонажей, говорящих в оригинале по-английски, дублируют российские актеры.
Дублированная версия фильма пойдет на большинстве экранов, а режиссерская выйдет в ограниченный прокат.
«Бесславные ублюдки» выходит в России 20 августа (в США – 21).
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