Все кино-натурщики подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию

Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году, первым руководителем киношколы стал Владимир Гардин, известный еще в дореволюционном кино.

В первые годы в школе обучались лишь "кинонатурщики" - так тогда называли киноактеров. В 20-х годах школа неоднократно реорганизовывалась, постепенно обогащаясь новыми факультетами. Школа, мастерские, техникум, институт… и с 1923 года опять техникум - Государственный техникум кинематографии (ГТК) повышенного типа.

"Государственный техникум кинематографии

Открыт прием на 1-й курс на 1922 - 23 уч. год на отделение кино-натурщиков (актеров). Бесплатные вакансии распределены в установленном процентном соотношении между РКП, профсоюзом, бюро нацмен Н.К.П. и Р.В.С.С.Р. и Пуром. Платные вакансии также в первую очередь заполняются лицами, командированными от перечисленных организаций и учреждений. Остающиеся вакансии заполняются лицами, командированными от перечисленных организаций и учреждений. Остающиеся вакансии заполняются лицами, свободно подающими заявления о приеме. Все подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию. Начало экзаменов 15 августа. Прием заявлений в канцелярии техникума (Неглинный проезд, до 15, кв.5) до 15 августа."

(Объявление в газете "Известия" 23 июля 1922 года)



В 1927 году 16 кинорежиссеров, 30 актеров, 19 операторов и 8 лаборантов составили первый выпуск ГТК (Государственного техникума кинематографии), в октябре 1934 г. ставшего ВГИКом (Всесоюзным государственным институтом кинематографии).