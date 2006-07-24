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Первый Международный российско-украинский фестиваль

24 июля
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24 июля 2006
В Севастополе состоялось открытие 1-ого Международного российско-украинского фестиваля "Остров Крым". Жюри кинофестиваля возглавил писатель Василий Аксенов - автор одноименного романа. Президентом "Острова Крым" стал актер Богдан Ступка.
В течение целой недели жюри просмотрело 50 игровых, документальных и анимационных картин российского и украинского кино.
В программе "Наше новое кино" были представлены лучшие работы российских и украинских кинематографистов, в том числе фильм Станислава Говорухина "Не хлебом единым". Кроме того, в Севастополе состоялась мировая премьера российско-французского фильма "Серко" Жоэля Фарже с Алексеем Чадовым в главной роли.
Утро второго дня фестиваля началось необычно: купальщики на пляже близ Национального заповедника Херсонес Таврический увидели картину поистине незабываемую. Среди мирно загорающих граждан прошелся человек с пластиковым пакетом в руках. Он собирал обычный пляжный мусор. Затем появился ещё один - тоже с пластиковым пакетом, но дополнительно оснащенный... граблями. Это были Председатель жюри кинофестиваля Василий Аксенов и Президент кинофестиваля Богдан Ступка, которые приняли участие в акции Общественного движения "Севастопольцы за чистый город".
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персоны
Станислав ГоворухинБогдан СтупкаАлексей Чадов
фильмы
Не хлебом единымСерко

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