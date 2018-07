«Джонни Д.» вышел в прокат

22 июля 1934 года, ровно 75 лет назад, в Чикаго при выходе из кинотеатра Biograph агентами ФБР был убит 31-летний, легендарный грабитель банков, народный герой и «враг общества».был преступником нового типа, широко применявшим технические достижения цивилизации. Он активно пользовался автомобилями и одним из первых внедрил систему захвата заложников при ограблениях банков. Долгое время Диллинджер был головной болью всей полицейской Америки, ухитряясь совершать побеги из хорошо охраняемых тюрем.Спустя 75 лет со дня смерти Диллинджера, 23 июля, фильм известного режиссера Майкла Манна «Джонни Д.» , повествующий о жизни великого налетчика, вышел в российский прокат.Три десятилетия Майкл Манн считается одним из самых выдающихся кинематографических деятелей. Он славится своим непревзойденным умением тщательно передать поведение человека в экстремальных условиях. На счету Манна такие признанные картины, как «Вор», «Охотник на людей», «Али», «Схватка», «Свой человек», «Последний из могикан», «Соучастник» и «Полиция Майами: Отдел нравов». Благодаря его фильмам зрители познакомились со многими впечатляющими персонажами, которых сыграли самые даровитые актеры нашего времени.На главную роль в гангстерской саге «Джонни Д.» (которую режиссер называет своей самой значимой работой), Майкл Манн выбрал одного из самых талантливых и именитых актеров Голливуда – Джонни Деппа Манн и Депп попытались показать, как может повести себя человек, которому позарез нужны деньги. Они изучили биографию знаменитого преступника, с которым никто не мог соперничать в умении грабить банки изящно и дерзко. Диллинджер долгие годы водил за нос представителей закона и обходил все препоны правоохранительной системы. Он был прирожденным лидером, способным постоять за себя и товарищей даже в самых безрассудных и самоубийственных налетах. Его храбрость и внутренняя сила очаровывали женщин. Люди превозносили нового героя. Дабы его остановить, в Америке была объявлена первая в истории общенациональная борьба с преступностью.Таким человеком во времена Великой депрессии был Джон Диллинджер.Достойную компанию Деппу составили Кристиан Бэйл и обладательница премии «Оскар» Марион Котияр.Благодаря своей репутации Диллинджер стал главным врагом нового руководителя ФБР Джона Эдгара Гувера (Билли Крадап, «Хранители») и одного из самых напористых агентов Бюро Мэлвина Первиса (Бэйл). Но даже они не могли долгое время противостоять Диллинджеру и его подельникам, Малышу Нельсону (Стивен Грэхем, «Банды Нью-Йорка») и Элвину Карпису (Джованни Рибизи, «Холодная гора»). Преступник покорил рядовых американцев. Среди них оказалась и будущая возлюбленная Джона, Билли Фречетт (Котияр). Народ считал, что банки, породившие Великую депрессию, теперь получают по заслугам.Только подключив целый полк адвокатов из Далласа и армию предателей, Первису удалось подобраться к Диллинджеру. Смерти Джонни желали слишком многие – начиная с небезызвестной «женщины в красном» (Бранка Катич, сериал «Большая любовь») и заканчивая чикагским доном Фрэнком Нити (Билл Кэмп, «Список контактов»).Они вынудили Дилинджера вернуться в город, где он начал свой путь и влюбился в Билли Фречетт. Именно здесь Первис поставил жирную точку в деле Джонни Д. В тот самый момент, когда стало известно о смерти Диллинджера, люди осознали, что с кончиной героя родилась легенда.Помимо признанных звезд, в фильме также снимаются несколько талантливых актеров, менее известных публике. Среди них Джейсон Кларк («Клетка для кроликов»), который играет соратника Дилинджера Джона Гамильтона по прозвищу «Рыжий»; Рори Кохрэйн («Помутнение») досталась роль доброго друга и помощника Первиса агента Картера Баума; Стивен Дорфф («Блейд») сыграл хладнокровного убийцу из банды Дилинджера Гомера Ван Метера; Стивен Ланг («Боги и генералы») выступил в роли специального агента Чарльза Уинстэда; Джон Ортиз («Форсаж») исполнил роль криминального авторитета Фила Д'Андрэа, а Дэвид Уэнам («300 спартанцев») – роль ненавидящего власти коллегу Дилинджера Гарри Пьерпонта по прозвищу «Пит».Продюсировать картину будут Кэвин Мишер («Переводчица») и сам Манн. Сценарий, который написали Ронан Беннетт («Подарок судьбы»), Энн Бидерман («Имитатор») и Майкл Манн, является адаптацией книги Брайана Барроу «Джонни Д. Враги общества» (Public Enemies).В закадровой команде отметились как ветераны, так и относительные новички кинопроизводства. В том числе оскароносный оператор Данте Спинотти («Схватка»); художник-постановщик Натан Кроули («Престиж»); дважды получавший «Оскара» художник за костюмы Коллин Этвуд («Охотник на людей»); режиссеры монтажа Пол Рубелл («Соучастник») и Джеффри Форд («Короли улиц»), а также обладатель "Оскара" композитор Эллиот Голдентал («Фрида»). Исполнительным продюсером фильма выступил Джи Мак Браун («Вам письмо»).«В нем не чувствуется ни единого намека на дерзость. Ровно как ничто не свидетельствует о том, что он провел годы, раскаиваясь о содеянном.На его лице не увидишь усмешки преступника…Глядя на него… появляется ощущение, что он – самый удивительный представитель человеческой расы, словно только что сошедший с экрана…»—Chicago Daily News о Диллинджере на пресс-конференции в тюрьме графства Лейк, январь 1934Существует множество эссе, книг, песен и фильмов о различных аспектах Великой депрессии. Однако Майкла Манна больше всего интересовало изучение эпохи перемен через призму личности преступника, который стал легендой для целого поколения. Американцы 30-х годов прошлого века были вынуждены мириться с тем, что их накопления таяли на глазах. Многие теряли рабочие места и голодали. Героем для них стал Джон Диллинджер, сумевший наказать банки.Манн, который уже обращался к этой эпохе в сценарии о прославленном грабителе поездов и банков Элвине Карписе, так объясняет свое увлечение личностью Диллинджера: «Пожалуй, он был самым незаурядным преступником в истории Америки, при этом продержался всего 14 месяцев. Он был выпущен на свободу в мае 1933, а 22 июля 1934 года он был уже мертв. Хотя, правильнее было бы сказать, что Диллинджер не был «выпущен» из тюрьмы – он вырвался на свободу. Он планировал взять все, до чего дотянется, и сделать это немедленно».«Грабя банки и скрываясь от властей, – продолжает режиссер, – он словно обращался к людям, изможденным Депрессией. Он был звездой вне закона, героем легенд и мифов».Хотя историки не располагают точной хронологией борьбы Диллинджера и Мэлвина Первиса, кинематографисты постарались описать вполне конкретный временной период. «14 месяцев из жизни Джона Диллинджера приоткрыли нам окно, через которое можно увидеть историю Америки того времени, – говорит продюсер Кэвин Мишер. – Нашей задачей было показать связь между одним из самых известных американцев XX века Джоном Диллинджером, неутомимым служителем закона Мэлвином Первисом и титаном американской истории Джоном Эдгаром Гувером».Вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы, и вплоть до июня 1934 года Диллинджер стал организатором целой серии преступных налетов. Тем самым он привлек пристальное внимание всех американцев, а в особенности Джона Эдгара Гувера и других представителей недавно созданного Бюро расследований.На поиски и поимку Диллинджера Гувер определил молодого многообещающего агента Мэлвина Первиса, который, к слову сказать, стал прототипом Дика Трейси – героя комиксов Честера Гулда. Агенты ФБР на тот момент уже доказали свою состоятельность, обезвредив такого опасного гангстера, как Красавчик Флойд (Ченнинг Татум, «Бой без правил»). Однако Джон Диллинджер и его подельники оказались куда проворнее, чем могли себе представить федералы и их босс.Диллинджер взял на вооружение все достижения науки и техники того времени. Набрал команду таких же, как и он сам, сорвиголов, изучивших каждую трещинку местных тюрем. Экипировал соратников самым современным на тот момент автоматическим оружием. Пополнил автопарк истинным шедевром автопрома – Фордом V8. На стороне преступников были также несовершенство системы охраны общественного порядка и неприкрытая ненависть общества к банкам.Если методы Диллинджера еще могли подвергаться сомнению, то практически все видевшие объявления о розыске преступников соглашались в одном: наконец-то нашелся смельчак, пришпиливший жирных котов, которые разрушили жизни рядовых налогоплательщиков.Раз за разом банда обставляла законников и выбиралась из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций. На их счету побег из тюрьмы штата Индиана в сентябре 1933, побег из тюрьмы графства Лейк в Краун Пойнт в марте 1934 и бегство от Первиса в Маленькой Богемии на севере Висконсина в апреле 1934. Люди Диллинджера никогда не гнушались пользоваться оружием. А сам он представал перед обществом героем, периодически возвращая часть награбленного рядовым гражданам.Размышляя о законе и беззаконии, Майкл Манн понимал и признавал тот факт, что реальность иногда бывает еще менее правдоподобной, чем вымысел. «Мобильность и использование последних технологий делали банду Диллинджера практически неуязвимой, – говорит он. – И они это использовали на полную катушку, когда тучи сгущались над головой: когда Гувер создал первый национальный полицейский отряд, когда был выпущен билль об общенациональной борьбе с преступностью, когда полицией были подключены все технологические и информационные ресурсы. Сейчас эти слова звучат, как повседневная полицейская рутина, а на тот момент это было своеобразным ноу-хау».Гувер боролся с консервативным Конгрессом, пытаясь доказать эффективность созданного им Бюро. Диллинджер, ставший для рядовых американцев героем, для Гувера был настоящей костью в горле. Ведь его холеные и вышколенные агенты раз за разом садились в лужу. Многие из коллег относились к Гуверу, как к «непрофессиональному напыщенному индюку», и пытались доказать неэффективность его методов. Убедившись в несостоятельности Первиса и других агентов, посланных по следу Диллинджера, Гувер подключил к расследованию специального агента Чарльза Уинстэда и двух его помощников. Заручившись разрешением арестовывать родственников, друзей и помощников преступников (в борьбе с преступностью ФБР не гнушалось и этим), троица сыграла свою роль.Оставляя федералов ни с чем, Диллинджер колесил по всей стране со своей подругой Билли Фречетт. Он просаживал баснословные суммы, расслабляясь в компании знаменитостей. Удача отвернулась от Джона в кинотеатре Biograph в Чикаго на фильме «Манхэттенская мелодрама» 22 июля 1934 года. На выходе из театра грабителя поджидал отряд во главе с агентом Первисом – Диллинджер был изрешечен пулями. Властям помогла предательница – «женщина в красном» – жительница Чикаго Анна Сэйдж.После смерти народного героя у здания морга выстроилась многотысячная очередь желающих посмотреть на тело героя. Буквально все, от случайных зевак до полицейских, хотели прикоснуться к легенде.Все «лавры» за казнь Джона Диллинджера, разумеется, достались Мэлвину Первису. Гувер, глядя на пожинающего плоды Первиса, чувствовал себя забытым и потерянным. Мишер говорит: «Диллинджер был настолько популярен, что после его смерти Первис стал просто «тем, кто убил Джона Диллинджера». Хотя сам Мэлвин не сделал ни единого выстрела. Гувер не простил славы своему протеже – прибрал к рукам популярность Первиса, которую тот приобрел в Штатах, и выставил агента из ФБР».Три четверти века спустя Диллинджер прочно закрепил за собой статус легендарного преступника. Его личность стала хрестоматийной. Но никто не был так вдохновлен его деяниями, как человек, выросший в 160 милях от родного города преступника Мурсвилля – актер по имени Джонни Депп.«Одно правило я перенял от Вальтера Дитриха: никогда не работать с отчаявшимися людьми».—Джон ДиллинджерВыбирая актера, который бы наиболее правдоподобно мог сыграть преступника, Манн искал того, кто отдается своим ролям целиком без остатка. Режиссер счел, что именно Джонни Депп наиболее полно передаст личность Диллинджера.«Глубоко внутри Джонни есть частичка преступного хулиганства, – комментирует Манн. – Как то он заявил, что его давно интересует личность Диллинджера, и что этот преступник напоминает ему некоторых людей, с которыми он был знаком в прошлом. Я почувствовал, что Диллинджер живет внутри него. В каждом из нас где-то глубоко внутри живет какое-то темное начало. Но раскопать эти глубины на съемочной площадке и выплеснуть все это на пленку… для этого требуется немалое мужество».Депп объясняет свое увлечение личностью гангстера так: «Забавно – ведь в детстве долгое время я восхищался Джоном Диллинджером. Не могу объяснить, почему – просто восхищался. Его персонаж меня завораживал. А сейчас, оглядываясь на это детское увлечение, я понимаю, что пронес это воспоминание через годы благодаря силе его характера. Он был настоящим мужчиной… даже в те времена, когда мужчина всегда оставался мужчиной. Хороший или плохой – он всегда оставался тем, кем он был, не принимая никаких компромиссов».Немалым испытанием для Манна стала попытка «…воссоздать 1933-й год. Так, чтобы зритель 2009 года поверил, что за пределами кинотеатра действительно 1933-й. И это выражается не только в том, как выглядит город, но и в образе мышления его жителей. В том, как мужчина ухаживает за женщиной. В размышлениях осужденного о своей жизни и судьбе. В том, что реальный мир значит для голодающих. В отчаянной безнадеге улиц».Манн начал готовиться к съемкам. Было решено снимать в местах, описываемых в фильме – тюрьме Краун Пойнт, Маленькой Богемии и в театре Biograph. Депп тем временем примерял наряды, соответствующие той эпохе, и вчитывался в газетные вырезки о Джоне Диллинджере.Актер провел много времени в местах, которые часто посещал «джентльмен-преступник» и получил шанс подержать в руках оружие, которым пользовался его герой. Немалое значение имел личный жизненный опыт актера. «Я прочитал о нем много книг. Но в работе над этим персонажем куда большее значение имеет инстинкт и понимание его личной философии, – уточняет Депп. – Я начал относиться к Диллинджеру так, словно он – мой родственник. Я почувствовал, что мы с ним – одной крови. Он напоминает мне отчима, а в еще большей степени – моего деда. Диллинджер кажется человеком, не отягощенным ни единым недостатком».«Я думаю, Диллинджер прекрасно понимал, что делает, – продолжает актер. – Полагаю, он нашел себя и осознавал, что эта гонка будет непродолжительной… но эта гонка будет яркой».Агент Первис, роль которого досталась Кристиану Бэйлу, понимал, что ему, самородку ФБР, придется изрядно попотеть в попытках поймать Джона Диллинджера. Актер особенно заинтересовался внутренними конфликтами, которые, без сомнения, одолевали его персонажа. «Ему, конечно же, льстило признание в нем героя и соответствующее отношение, – полагает Бэйл, – но я думаю, что Первис не принимал методов Бюро в попытках доказать свою эффективность».«В поимке Диллинджера Первис не видел для себя особого наслаждения, – добавляет он. – В моем понимании к тому моменту, когда Первис настиг Диллинджера, он был вынужден пойти на глобальный компромисс со своей совестью и моральными убеждениями. Он должен был задаваться вопросом: "Кто из нас победитель?»Как и в случае с Деппом, Бэйлу пришлось внимательно изучить персонажа, которого ему предстояло сыграть. Готовясь к съемкам «Джонни Д.», Бэйл и Манн посетили штаб-квартиру ФБР в Куантико, штат Вирджиния, и провели много времени в беседах с сыном Мэлвина Первиса Элстоном. Поскольку не осталось ни одной аудиозаписи голоса Первиса (он умер в 1960-м), Бэйл решил скопировать южный акцент Элстона.Актер не расставался со своим акцентом до тех пор, пока съемки не были закончены. Продюсер фильма Кэвин Мишер объясняет: «Элстон Первис посетил съемочную площадку, когда мы снимали сцену у театра Biograph, где Диллинджер был застрелен. По словам Элстона, это была самая удивительная ночь в его жизни – ведь он стал свидетелем своеобразного воскрешения. Бэйл играл отца человека, который находился на съемочной площадке… и это было большим испытанием для актера. Но Элстон говорит, что ни один другой актер не справился бы с этой ролью так, как Кристиан».Чтобы понять Билли Фречетт, Манн провел немало времени, листая заметки о женщине, ставшей любовью всей жизни Джона Диллинджера. «Я пытался понять, какой была жизнь Билли: что она собой представляла, как жила и как выживала во времена Депрессии, – говорит режиссер. – Она работала гардеробщицей в клубе The Steuben. Но при этом оставалась достаточно амбициозной девушкой из маленького городка, которая идет своим путем по густонаселенному Чикаго. Немалую роль сыграло ее воспитание. Будучи потомком индейцев племени Меномайни, она очень четко понимала смысл фразы «люди второго сорта».Сыграть Билли Фречетт Манн доверил актрисе Марион Котийяр, получившей «Оскар» за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете». «После того, как я посмотрел «Жизнь в розовом цвете», для меня все стало ясно. Это была ее роль», – говорит режиссер.Манн порекомендовал Котийяр встретиться с женами и подругами настоящих гангстеров, со стриптизершами и офицантками пафосных клубов. Для более эффективной работы над ролью Марион должна была выслушать истории этих женщин. «Он хотел, чтобы я прочувствовала, каково это – быть женщиной человека вне закона и не знать, что принесет завтрашний день», – объясняет Котийяр.Во Фречетт текла французская и индейская кровь. Поэтому актриса брала уроки соответствующего диалекта. Она посещала резервацию Меномайни, чтобы узнать больше о том мире, в котором жила подруга гангстера. Там Котийяр встретилась с членами обширной семьи Фречетт, которые рассказали ей о жизни и любви своей прародительницы. Актриса была очень впечатлена тем, что она узнала о своей героине. Ровно как и тем, что она узнала о мужчине, ради которого Фречетт добровольно сдалась властям и которого ни разу не предала. «Это очень эмоциональная роль, – заявляет Котийяр. – Моя героиня жила страстью, такой безумной любовью, от которой закипает кровь. И она никогда не пасовала ни перед какой опасностью – лишь бы быть с любимым. Несмотря на тот факт, что он – гангстер».«Марион удивительно талантлива. Самоотречение, полнейшее перевоплощение на съемочной площадке. Она в состоянии сыграть легкий жест или взгляд очень глубоко и проникновенно», – говорит режиссер.Ее игра вдохновляла всех, включая самого «Диллинджера». «Я был поражен до глубины души тем, как Марион перевоплощается в Билли, – говорит Депп. – Она так тщательно подходила к своей роли – сама Билли не сыграла бы лучше. Марион невероятно усердно работала над акцентом и по праву заслужила эту роль. Обожаю ее – с ней можно хоть в турпоход, хоть в разведку».На второстепенные роли Манн пригласил актерскую элиту зарубежной кинематографии. Роли главных подельников Диллинджера достались австралийцам Дэвиду Уэнаму и Джейсону Кларку – они играют Гарри Пьерпонта по прозвищу «Пит» и Джона Гамильтона по прозвищу «Рыжий». Британский актер Стивен Грэхем сыграл роль печально известного психопата Малыша Нельсона.Кроме ближайшего окружения Диллинджера, роли криминальных авторитетов достались еще нескольким кинозвездам. Бесстрастного киллера Гомера Ван Метера сыграл американский актер Стивен Дорфф; роль одного из «крестных отцов» преступного мира Фила Д'Андрэа отдали Джону Ортизу; Джованни Рибизи выступил в роли грабителя Элвина Карписа; Ченнингу Татуму досталось амплуа Красавчика Флойда; флегматичного убийцу Чарльза Маклея сыграл Кристиан Столте («Персонаж»); роль друга Малыша Нельсона Томми Кэрролла досталась Спенсеру Гарретту («Дело №21»).Чикагскую мафию Манн "заселил" не менее именитыми актерами. Джон Майкл Болгер («Война миров») сыграл коррумпированного полисмена восточного Чикаго Мартина Зарковича; Билл Кэмп – приспешника самого Аль Капоне, Фрэнка Нитти по прозвищу «Жандарм»; Доменик Ломбардоззи («Полиция Майами: Отдел нравов») – помощника Нитти Гилберта Катэну; Питер Гэрети («Подмена») – адвоката чикагской мафии Луиса Пикуэтта; Бранка Катич – мадам Анну Сэйдж, более известную, как предавшая Диллинджера «Женщина в красном»; Лили Собески («88 минут») – «подругу» Анны Сэйдж Поли Гамильтон.По другую сторону закона собралась иная компания. Билли Крудап играет молодого амбициозного начальника только что созданного ФБР Джона Эдгара Гувера; Рори Кокрейн исполнил роль ближайшего друга и соратника Мэлвина Первиса – Картера Баума; роль агента Чальза Уинстеда досталась Стивену Лангу; Мэтт Крэйвен («Паранойя») и Дон Фрай («Полиция Майами: Отдел нравов») исполнили роли агентов Джерри Кэмпбелла и Кларенса Херта соответственно; Шону Хатози («Альфа Дог») досталась роль агента ФБР Медалы; Джон Хугенаккер (Barefoot to Jerusalem) сыграл агента Клегга; роль начальника тюрьмы графства Лейк Бэйкера досталась Дэвиду Варшовски («Заложница»); а роль заложницы в банке Анны Пацке сыграла актриса сериала «Остаться в живых» Эмили Рэйвин.«Вы хотите знать, где он, тупые федералы?Вы только что прошли по улице мимо него. Вы слишком трусливы, чтобы смотреть по сторонам. Он сидел в припаркованном у тротуара черном «Бьюике».— Билли ФречеттСамым трудным для Манна стало возвращение Америки XXI века обратно в 1930-е. Для съемок необходимо было выбрать 114 локаций. Представители соответствующего отдела трудились в поте лица задолго до начала съемок. Однако Манн считал, что необходимо снять как можно больше естественных экстерьеров. Диллинджер исколесил весь Средний Запад, грабя попадавшиеся по пути банки. По тому же пути должна была проследовать съемочная группа.Автор сценария и режиссер увлекается историей. Ему не составило труда объяснить, почему Диллинджер и его банда так легко скрывались от преследователей. «Полиция штата Индиана насчитывала всего 27 участков – это на весь штат, – рассказывает Манн. – Представители закона были тяжелы на подъем, с маленькой зарплатой, слабо вооружены и редко шли на контакт с населением. Они не знали, что происходит в соседнем графстве, если только эта история не стала анекдотичной и не была рассказана в каком-нибудь местном баре. Будь вы грабителем банков, вы могли бы пересечь границу с Иллинойсом и чувствовать себя в безопасности. Закона, распространявшегося на все штаты, не существовало. Федеральная полиция отсутствовала, как таковая».Некоторые помещения, в которых бывал Диллинджер, дожили до наших дней. К счастью, съемочной группе было разрешено использовать три из них: тюрьма графства Лейк в Крайн Пойнт, штат Индиана; туристический домик «Маленькая Богемия» в Манитоуиш Уотерс, штат Висконсин; и кинотеатр Biograph на авеню Линкольна в Чикаго, штат Иллинойс.Тюрьма графства Лейк долгое время «предоставляла Дилинджеру кров и хлеб». До тех пор, пока он не вырезал из стиральной доски муляж пистолета, при помощи которого выбрался на свободу в автомобиле шерифа Лиллиан Холи (Лили Тейлор, «Клиент всегда мертв»). Художник-постановщик Натан Кроули говорит об этом месте: «Одна из сцен снималась в доме шерифа Холли, который изрядно поизносился. Другую мы снимали в самой тюрьме – там все металлические части постройки покрыты густым слоем ржавчины. Нам практически не пришлось ничего исправлять. Просто фантастика. Все снималось в настоящих тюремных коридорах».Одна из самых известных фотографий Диллинджера была сделана в этой тюрьме. Гангстер мило улыбается, положив голову на плечо окружного прокурора Роберта Эстилла (его играет Алан Уайлдер, сериал «Побег»). Это фото поставило жирный крест на процветавшей карьере Эстилла. Большая часть фотографий Диллинджера в этой тюрьме были сделаны во время знаменитой пресс-конференции. По ним Кроули смог в точности воссоздать интерьер. К сожалению, ни одной фотографии камер изнутри не сохранилось, поэтому художнику постановщику пришлось подключить собственное воображение.В туристическом домике в Маленькой Богемии агенты, представляющие несколько отделений ФБР, окружил Диллинджера и его банду. Но вновь были одурачены. Дилинджер, Малыш Нельсон, Гомер Ван Метер и Гамильтон «Рыжий» смогли улизнуть и спрятаться в северном графстве Висконсина. Однако побегу предшествовала кровавая перестрелка. Нельсон застрелил агента ФБР Картера Баума, кроме того, погиб мирный житель, попав под перекрестный огонь. На время съемок Маленькая Богемия была преображена до неузнаваемости. Могло показаться, что Диллинджер со своей бандой покинули это место только вчера. Работы велись повсеместно – начиная с кардинального изменения интерьера комнат, в которых жили гангстеры, и заканчивая многочисленными кустарниками, которые высадили рядом с домом специально для колоритности экстерьера.«Мы получили доступ не только к дому, но и к комнате, в которой жил Диллинджер, – делится Манн. – Как вы можете себе представить, появляется определенная магия, своего рода резонанс, когда Джонни Депп ложится на кровать, на которой в свое время лежал Джон Диллинджер. Когда актер клал руку на ручку двери и поворачивал ее, это была та же самая ручка, к которой прикасался Диллинджер».Все члены банды Диллинджера успешно выбрались из переделки в Маленькой Богемии. Для агентов ФБР этот день был окрашен в черные тона. В Маленькой Богемии до сих пор ревностно хранят "сувениры", которые в тот день оставил Джон Диллинджер: пулевые отверстия в стенах, разбитые стекла и даже нехитрый багаж преступников, который в спешке было решено бросить. Манн уточняет, что «это был траурный день для Джона Эдгара Гувера и всего ФБР».В помощниках у Мэлвина Первиса в то время была Дорис Роджерс Локерман. Она оказана неоценимую помощь создателям фильма, описывая непосредственных участников и хронологию событий. По словам 92-летней Локерман, банда Диллинджера с тяжелыми автоматами наперевес балансировала на подножках машин, когда уходила от преследования. «Это были крутые молодые ребята», – говорит она.Она также рассказала, какими были агенты ФБР. Выпускники юридических школ прошли соответствующий тренинг и физическую подготовку. Единственное, в чем они уступали бандитам – агенты не росли в таких ужасных условиях, в каких воспитывались преступники. Сколь бы ни были тренированы агенты, уголовники превосходили их по силе и выносливости.Для Бэйла, играющего роль Мэлвина Первиса было очень важно работать в тех же местах, в которых бывал его прототип. Особенно ярким это чувство было в лесах недалеко от Богемии. «Работая в том же месте, где происходили события фильма, проникаешься каким-то уважением, – объясняет Кристиан Бэйл. – Очень важно осознавать, что ты стоишь в том же самом месте, где когда-то стоял твой герой. Стоит на минуту остановиться, и ты уже не уверен – ты ли это по-прежнему или уже он. Именно здесь он стрелял по банде Диллинджера, именно сюда стреляли они в ответ».Если верить истории, то прокол в Маленькой Богемии едва не стоила Первису его работы. Защищая сотрудников ФБР, Мишер говорит: «Это была очень опасная операция. Они словно оказались в узком темном переулке с людьми, которые прекрасно знали, как обращаться с кулаками и огнестрельным оружием».Одним из самых исторически достоверных мест, воспроизведенных в фильме, стал кинотеатр Biograph на авеню Линкольна в Чикаго. По словам Кроули, «эта улица – самая обновленная из всех в городе. С ней произошли разительные изменения по сравнению с 1930-м годом. Нам пришлось выкручиваться, комбинируя дизайн и точный расчет».Сочетая старые авто, несколько десятков метров выложенной булыжником мостовой и нескольких фасадов, задрапированных под 1930-е, съемочная группа смогла показать улицу такой, какой она была 22 июля 1934 года. В ту самую ночь, когда Диллинджер был предан «женщиной в красном» и расстрелян отрядом Первиса.Никто не был более шокирован тем, как повернулись события, чем сам Диллинджер. Он знал, что эта гонка не будет продолжаться вечно. Но он и понятия не имел, что она прервется настолько скоро. Манн объясняет ложное чувство безопасности гангстера: «Природное обаяния Диллинджера, его хорошие отношения со средствами массовой информации сделали его очень популярным. И, вместе с тем, он мог запросто затеряться в толпе. Даже заметив, прохожие не выдавали его. До тех пор, пока не появилась «Женщина в красном».Анна Сейдж была восточно-европейской иммигранткой, содержавшей бордель. У нее были постоянные проблемы с миграционной службой, и чтобы избежать депортации, она решила договориться с властями. Именно она подсказала Первису, где в тот злополучный вечер Диллинджер будет смотреть гангстерский фильм «Манхэттенская мелодрама» (с Кларком Гейблом и Мирной Лой в главных ролях). За свое предательство она получила прозвище «Женщина в красном» – именно в этом наряде она появилась перед кинотеатром Biograph. Интересен тот факт, что на самом деле на ней было оранжевое платье, но причудливый свет фонарей окрасил его в красный цвет. С тех пор это прозвище часто используют, чтобы показать двойственность женской натуры.Диллинджер вышел из кинотеатра под руки с дамами – с одной стороны была его подруга Полли Гамильтон, с другой – Сейдж. Первис прикурил сигару, давая понять многочисленным полицейским, что цель появилась в зоне видимости. Секунду спустя Диллинджер почувствовал неладное и выхватил пистолет, но было слишком поздно. Раздались выстрелы, в Диллинджера попали три пули, и он упал замертво в нескольких метрах от кинотеатра.Манн описывает то, как готовилось место проведения съемок: «Мы немного «отреставрировали» фасад кинотеатра. Все было спланировано так, чтобы мы снимали именно то место, на котором погиб Диллинджер. Вплоть до квадратного фута, куда стекла его кровь. Так что когда Джонни поднял голову, он увидел ту же картину, которую видел Диллинджер перед смертью. Это многое значит для актера и режиссера… оказаться в том же самом окружении, в котором находился главный герой».Актер соглашается – он не мог не быть очарованным экстерьером кинотеатра. «Куда не брось взгляд – везде 1934 год, – делится Депп. – Дорога, здания, витрины и даже фонари. Были учтены все детали. Спасибо Майклу за это. Его внимание к мелочам бесценно».Немалое место в географии съемок «Джонни Д.» занимает штат Висконсин, включая города Колумбус, Милуоки, Мэдисон, Дарлингтон, Ошкош и другие. При выборе мест съемок, Манн и Кроули в первую очередь обращали внимание на постройки и уличный экстерьер, которые можно было бы преобразовать в стиле 1930-х.Самыми дорогостоящими стали съемки в Ошкоше и Колумбусе – были задрапированы целые кварталы. В работе съемочной группе оказали немалую помощь и поддержку представители властей городов и домовладельцы. Поскольку большую часть сцен планировалось провести именно в этих городах, проблемы транспортировки были сведены к минимуму.Рассказывает художник-постановщик: «Диллинджер грабил банки в маленьких городах. Поэтому мы искали либо маленькие города, особо не затронутые прогрессом, либо те, в которых историческая часть города не подвергалась реставрации. Жители Колумбуса очень гордятся тем, что смогли сохранить историческую часть города. Так что мы остановили свой выбор на нем. И действительно, было сохранено все: булыжные мостовые, фасады зданий, и даже дорожные знаки и светофоры».«В Колумбусе пришлось снимать очень много, поэтому мы искали тех, кто может и хочет нам помочь», – добавляет Кроули. По тому же принципу подбирались здания и в Ошкоше. Так, сцена грабежа одного из банков снималась как в интерьере, так и в экстерьере одного и того же магазина, которые, впрочем, претерпели значительные изменения.Диллинджер часто бывал в Чикаго, поэтому многие сцены были сняты именно в этом городе. Офисы и квартиры, в которых велись съемки, были обставлены в соответствующем 1930-м годам стиле. Были также отсняты некоторые экстерьеры разных частей города, связанных с историей Диллинджера, чтобы передать уникальную чикагскую атмосферу. Например, агенты из Далласа прибывают на чикагский железнодорожный вокзал. Для съемок использовался настоящий паровоз тех времен. Кроули добавляет: «Помимо того, мы сняли несколько больших улиц Чикаго, чтобы передать ощущение большого города».Для самого Манна и оператора Данте Спинотти было важно снимать в стиле 30-х, а не просто пытаться передать атмосферу того времени. «В «Джонни Д.» я всячески избегал попыток вызвать ностальгию у зрителя, сделать картинку в стиле ретро, – объясняет режиссер. – Утром во вторник 17 марта 1934 года, как и в любой другой день, картинка была более живой, нежели те, которые нам пытаются показать. Был холодный дождливый день, и люди видели Чикаго в цвете. С того времени мало что изменилось с глазами людей. Я просто пытался представить себя на месте тех людей, как бы видел тот город».Будучи в Чикаго (и вообще на протяжении всех съемок) Спинотти и Манн использовали несколько высокочувствительных камер, практически для каждой сцены. Оператор управлялся с такими камерами, как HDC-F23 и XDCAM-EX1 из новой линейки Sony. Спинотти говорит: «Приходилось сочетать съемки крупных планов, что называется «с плеча» и общих планов. Таким образом, мы могли захватить всю сцену целиком. Это добавляло реалистичности, появлялся эффект присутствия, что очень важно для съемок».Эффект присутствия также добавляли осветители. Манн поставил перед ними непростую задачу – освещать предметы так, чтобы они казались действующими лицами. Спинотти поясняет: «Мы никогда не забывали о том, чтобы передать реалистичность происходящего. Может быть в несколько агрессивной манере, но мы показывали настоящую жизнь, каким было то время. Поэтому освещалась вся сцена, на вспышке от выстрела акцент не делался. Актер должен выглядеть естественно, когда движение камеры заканчивается крупным планом. Особенно учитывая то, что другая камера в это самое время снимает крупный план со спины актера».«Боюсь, что «такие как мы» не справятся с этим заданием.Без квалифицированной помощи я буду вынужден отказаться от этого задания.Я веду своих людей на бойню».— Мэлвин ПервисОдним из ключевых способов достижения реалистичности в «Джонни Д.» было постоянное консультационное сотрудничество с представителями ФБР. Многие представители Бюро оказали посильную помощь съемочной группе, включая представителя штаб-квартиры ФБР Бетси Глик и агентов Дэйла Шелтона и Ройдена Р. Райса из чикагского отделения. Были предоставлены для изучения многие засекреченные документы, касающиеся деятельности Джона Диллинджера, открыт доступ в архив. Для обстановки офисов ФБР были предоставлены некоторые элементы меблировки, ставшие хрестоматийными.Оружейный консультант Шелтон встретил Манна и членов съемочной группы, когда те пришли в чикагское отделение ФБР на экскурсию в арсенал. Агент проводил на съемочной площадке весь день, чтобы убедиться, что все сопряженные с деятельностью ФБР сцены снимаются в должном ключе. Кроме того, он консультировал реквизиторов по поводу огнестрельного оружия. Манн также предложил Шелтону сняться в нескольких эпизодах в роли сотрудника ФБР.Агент рассказывает: «Я где-то читал, что идеальной моделью агента для Гувера был человек с короткой стрижкой, физически развитый и способный открыть огонь на поражение в любой момент. Кроме того, агент должен быть очень работоспособным и иметь незаурядные способности к межличностному общению, чтобы, опрашивая свидетелей, получать требуемую информацию».Заручившись поддержкой консультанта Мика Гулда, Манн открыл специальные «курсы» для актеров, играющих агентов ФБР и гангстеров. Подопечные учились стрельбе из огнестрельного оружия, экстремальному вождению автомобиля и прочим премудростям. Кроме того, актеры должны были поддерживать хорошую форму и проводили много времени в спортзалах: бегали, лазали по канатам, при этом были экипированы тяжелым, неудобным оружием.Депп и Бэйл уже проходили тренинг по обращению с огнестрельным оружием для других фильмов. Но для "Джонни Д." их предыдущий опыт свелся на «нет». Агент Шелтон объясняет: «В то время автомат держали одной рукой – это несколько тяжелее, чем двумя. Только в 40-х годах разработчикам огнестрельного оружия пришло в голову, что если держать автомат двумя руками, стрельба будет вестись более прицельно».Мишер был восхищен, узнав, что банда Диллинджера управлялась столь тяжелым огнестрельным оружием одной рукой. Он понимал, что актерам, которые будут играть героев тех лет, придется попотеть, чтобы перестрелки выглядели реалистично. Он объясняет: «Диллинджер и его подельники были вооружены Томмиганами – очень тяжелыми автоматами с большими барабанными магазинами. Каждый из них весил около 35-40 килограмм. Держа такой автомат в одной руке, другой они цеплялись за дверь машины, когда скрывались из города после очередного ограбления».Депп показал себя прилежным учеником. «В фильме основным вооружением моего героя является автомат Томпсона 1921 года выпуска и пара пистолетов 45-го калибра, - рассказывает актер. – Мне пришлось долго готовиться к этим сценам. Хотя стрельбе я начал учиться где-то с 5-6 летнего возраста, поэтому достаточно «подкован» в этом вопросе». И добавляет: «Когда ты привязан к такому зверю и опустошаешь магазин на 50 патронов, ощущения незабываемые».Бэйла также тщательно проконсультировали относительно того, что его персонаж должен и не должен делать. Он говорит: «Мой инструктаж у сотрудников ФБР включал ознакомительную экскурсию по штаб-квартире в Куантико. Там я увидел множество моделей огнестрельного оружия, включая те, которыми пользовался Диллинджер и его банда. Мы обсудили достоинства и недостатки современного оружия в сравнении с тем, допотопным; мне рассказали все, что знали о личности Первиса. Во время съемок в Чикаго помощь наших консультантов была неоценима. Некоторые даже примерили наряды агентов того времени, чтобы принять участие в съемках».Однако не он один прошел своеобразный ликбез в отношении истории Диллинджера и его банды. «В процессе экскурсии я обратил внимание на то, что вскоре мы начали рассказывать агентам историю Первиса, о которой те не знали, – добавляет Бэйл. – Много информации из истории Диллинджера в архивах ФБР попросту исчезло».«Нет свидетелей, агент Первис. Есть подозреваемые. А подозреваемых должно допрашивать "с пристрастием". Никакого намека на сентиментальность. Мы живем в современном мире, мы творим историю своими руками. Идите напролом, не бойтесь действовать. Как говорят в Италии: «… сняв белые перчатки».— Джон Эдгар ГуверОтдельный департамент, помогавший копировать эпоху 30-х годов, занимался прическами, гримом, костюмами и дизайном автомобилей. Эти детали были для Манна крайне важны. Особенно когда режиссер представлял, в каком виде преступник мог выбраться из тюрьмы после почти десятилетнего «отпуска» за решеткой. Каким стал мир за эти «почти десять лет»? Когда Диллинджер приехал в Чикаго, он был поражен красочностью и привлекательностью жизни, которая кипела вокруг него. Он жаждал получить все. И сразу.«Преображению Джона Диллинджера в Джонни Д. способствовало множество предпосылок, – объясняет Манн. – Условия жизни были ужасными, представители властей – жестокими, если не сказать кровожадными. Иметь машину, даже хорошую одежду… Да что там – просто выжить в тех условиях – было для многих недостижимой мечтой. Он пошел по легкому пути: "Если я могу иметь все сегодня, то зачем задумываться о том, что будет завтра?»Великая депрессия вынудила людей сменить модные прически на экономичные. Руководитель отдела разработки причесок Эмануэль Миллар описывает ту эпоху следующим образом: «Людей стригли в Центральном парке, по пять центов и за стрижку, и за бритье. Клиент хотел освободить себя от лишней растительности на голове, вернуть на голову шляпу и идти дальше по своим делам. Никто особо не задумывался о форме бороды и усов – в 30-е вообще было непросто встретить людей с модными стрижками».И все же Депп позволил поэкспериментировать, чтобы больше походить на своего героя. В частности, он выбривал затылок и иногда отращивал усы.По счастью в распоряжении съемочной группы оказалась фотография Билли Фречетт, в соответствии с которой формировался новый облик Марион Котийяр. Руководитель отдела грима Джейн Галли, которая работала над изменением внешности персонажей наравне с рядовыми гримерами, рассказывает: «Поскольку Билли работала гардеробщицей, мы ограничивались только повседневным макияжем, воздерживаясь от гламура. Но даже в том время женщины следили за своим маникюром, подкрашивали брови и губы, вне зависимости от того, был ли кризис или не было». Галли заметила, что тогда в моду вошел ярко красный цвет помады и лака для ногтей, а вот поцелуи, напротив, из моды вышли. Губная помада была очень дорогой, и женщины не хотели, чтобы она слишком быстро истратилась.Диллинджера никак нельзя назвать простаком – его изысканный вкус распространялся и на его гардероб. По мнению режиссера, «Диллинджер изголодался по той жизни, которой был лишен в тюрьме. И он планировал вернуть себе то, чего его лишили. У него была очень хорошо развита интуиция. Он буквально чувствовал, что модно носить и какая манера общения наиболее выгодна в том или ином случае. Мы знаем это, потому что видели его фото и письма, которые он писал своим сестрам и племянницам».Обладательнице двух «Оскаров» дизайнеру костюмов Коллин Этвуд было поручено очень трудное задание – воссоздать облик героев. От щегольских костюмов Диллинджера и изысканных одежд Фречетт до отутюженного обмундирования Первиса.Депп делится своими впечатлениями от работы с легендой костюмерной индустрии: «С Коллин Этвуд я с удовольствием работаю вот уже на протяжении 20 лет. И могу сказать, что она – настоящая волшебница. Каждый персонаж должен иметь какую-то особенную, запоминающуюся, характерную внешность. Особенно такой персонаж, как Джон Диллинджер. Когда работаешь с Коллин, какие бы то ни было слова и разъяснения излишни. Ты едва успеваешь зайти в примерочную, а у нее уже готов идеальный вариант наряда».По поводу костюмов Билли Фречетт, изготовленных Этвуд, Марион Котийяр говорит: «Когда видишь ее фотографии, ее прическу, понимаешь, что Билли была обычной девушкой, но у нее был талант правильно подбирать гардероб. Ее наряды изготавливались по принципу «красивой простоты»… что-то не очень дешевое, но и не очень дорогое».Любого любителя ретро-классики поразят автомобили, использовавшиеся при съемках. Координатор автопарка Блэйн Керриер и его помощник Говард Бахрах объявили ретро-кары в розыск по всему Среднему Западу (а позже – и по всей стране).Керриер объяснил, что только главные герои в разных сценах меняют порядка 20 автомобилей. Еще около тысячи или полутора тысяч авто должно находиться на фоне. Несмотря на то, что многие машины того времени были угловатыми, их режиссер беспощадно забраковывал. «Майклу Манну больше по душе плавные абрисы автомобилей 30-х годов», – говорит Керриер.Тогда уже появились коробки скоростей, и это позволяло Диллинджеру без труда уходить от преследователей. Керриер объясняет: «Выпущенный в 1932 году движок V8 стал очень популярным в 1933 благодаря двум гангстерам – Клайду Барроу и Джону Диллинджеру. Оба они писали благодарственные письма Генри Форду, выражая восхищение продукцией его предприятий. Когда гангстеры уходили от преследования на такой машине, ни полицейские, ни сам Дьявол не могли их догнать».Не всем посчастливилось покататься в раритетных авто. Бэйл комментирует: «ФБР не могло похвастаться излишне богатым парком техники. Частенько агентам приходилось одалживать машины у обычных граждан. Просто потрясающе, как эти парни умудрялись выпутываться из затруднительных ситуаций. Однажды они ехали в Маленькую Богемию и две машины из колонны сломались. Оставшиеся безлошадными агенты были вынуждены запрыгивать на подножки других авто, которые едва ли не царапали осями дорожное покрытие. Ночь была морозной, и к тому времени, как колонна добралась до места, у тех, кто был снаружи, пальцы окоченели от холода».Интерес общественности к минувшей эпохе, и, в частности, к Джону Диллинджеру, не угас за прошедшие десятилетия. Продолжают всплывать вроде бы затерянные документы, тема обсуждается в информационных блоках, люди слагают все новые и новые мифы и легенды. Любой может удовлетворить аппетит на информацию о враге государства 1930-х, установив изображение машины Диллинджера на рабочий стол персонального компьютера.Universal Pictures представляет — совместно с Relativity Media — Производство Forward Pass/Misher Films — в содружестве с Tribeca Productions и Appian Way — Фильм Майкла Манна «Джонни Д.» В ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, Билли Крудап, Стивен Дорфф, Стивен Ланг. Композитор Эллиот Голдентал; звукорежиссеры Боб Бадами и Кэти Нельсон. Дизайнер костюмов: Колин Этвуд; сопродюсеры: Брайан Х. Кэрролл, Гусмано Сезаретти и Кэвин Де Ла Ной. Монтаж: Пол Рубелл (ACE) и Джеффри Форд (ACE). Художник-постановщик: Натан Кроули. Оператор: Данте Спинотти, (ASC, AIC). Сценарий написан по книге Брайана Барроу. Исполнительный продюсер: Джи Мак Браун. Продюсеры: Кэвин Мишер и Майкл Манн. Сценаристы: Ронан Беннетт, Майкл Манн и Энн Бидерман. Режиссер фильма: Майкл Манн. © 2009 Universal Studios.