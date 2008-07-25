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Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии

25 июля
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25 июля 2008
В НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии 25 июля Фотокросс открыл выставку детской фотографии.
На открытии присутствовали актеры Александр Головин и Дмитрий Шаракоис, композитор Григорий Гладков, доктор Рошаль, продюсеры кинофильма «Золушка 4х4. Все начинается с желаний» (Владимир Орел, Елизавета Троицкая) и другие. Помимо этого доктор Рошаль провел небольшую экскурсию для гостей по знаменитой клинике.
Фотографии были сделаны детьми во время Фотокросса, проведенного в «Орленке» в июле 2008 года. Начало этой работе было положено в мае 2008 года на благотворительном фестивале «МУЛЬТЯШКИНО», где участниками фотокросса стали дети, воспитываемые в детских домах и пансионах.
Наполненные радостью детские работы призваны поддержать маленьких пациентов клиники детской хирургии и неотложной помощи доктора Рошаля.
Данная выставка - только начало большой постоянной экспозиции детских фотографий в детской больнице.
Каждый год в «Орленке» проходит Фестиваль Визуальных искусств, который в этом году прошел уже в 12-й раз. Этот Фестиваль объединяет в себе детский кинематограф, анимацию, компьютерные игровые и обучающие программы, а также предоставляет юным талантам возможность проявить себя в съемках клипов, производстве рекламных роликов и фотокроссе. Современный «Орленок» это крупнейший детский центр федерального значения. Каждую смену там отдыхает около 3000 детей со всей России.
Фотокросс – это творческий конкурс, соревнование с фотоаппаратом. Участники должны за короткое время сделать серию снимков на заданную тему. В «Орленке» участниками Фотокросса стали около 300 детей. Организацией и судейством фотокросса также занимались дети.
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персоны
Александр ГоловинВладимир Орел (II)Елизавета ТроицкаяДмитрий Шаракоис
фильмы
Золушка 4х4. Всё начинается с желаний...

фотографии >>
Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии фотографии
Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии фотографии
Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии фотографии
Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии фотографии
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