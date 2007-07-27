Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома

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«Затащи меня в ад» - скоро в прокате!

Мелодрама режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» удостоена главного приза XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а фильм «Право на надежду» режиссера Тараса Ткаченко получил специальный «Диплом надежды» кинофестиваля.

1 октября 2006

Кинопанорама. Начало

До 1960-х годов существовало достаточно много телепередач, посвященных киноискусству: программы по истории кино, "Новости кино", творческие портреты известных режиссеров, операторов, актеров, передачи о зарубежном кинематографе.