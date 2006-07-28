Завершился кинофестиваль "Остров Крым"

28 июля в Севастополе состоялась торжественная церемония закрытия первого российско-украинского кинофестиваля «Остров Крым». Конкурса, как такового, на первом, пилотном, фестивале не проводили. Дипломами и благодарностями наградили все картины, организаторов, партнеров и спонсоров. Не было и стандартных для кинофорумов номинаций. Жюри фестиваля, которое возглавлял писатель Василий Аксенов, учредило десять призов для фильмов-участников кинофорума.

Итак, призы кинофестиваля:

* Приз зрительских симпатий - "Заяц над бездной", в которой сыграл народный артист СССР, президент фестиваля "Остров Крым" Богдан Ступка;

* Приз "Реальность мифа или миф реальности" - "Первые на Луне";

* Приз "Человек - частица мира" - фильм знаменитого режиссера Александра Сокурова "Солнце";

* Приз "Сказка сказок" - "Азирис Нуна", режиссер Олег Компасов;

* Приз "Возрождение" - украинская картина "Светлячки";

* Специальные призы - картина "Гадкие лебеди" и российско-французский фильм "Серко" режиссера Жоэля Фарже;

* Приз "В будущее с любовью" - анимационный проект "Колыбельные мира";

* Приз "Ничего кроме правды" - фильм "Точка", режиссер Юрий Мороз;

* Приз "Сохрани свой мир" - российская документальная картина "Маленькая Катерина";

* Приз "Детский мир" - фильм "Требуется няня", режиссер Лариса Садилова;

* Приз "Голос эпохи" - фильм "Гарпастум", режиссер Алексей Герман-младший;

* Призом "Лекарство под названием "Свобода" - "Собака Павлова", режиссер Катя Шагалова.