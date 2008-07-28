Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума

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6 октября 1943

Темная ночь, только пули свистят по степи...

В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, основательном богатыре - "Саше с Уралмаша" и темпераментном шутнике и балагуре - одессите Аркаше Дзюбине.