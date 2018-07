Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума

28 июля на тон-студии киноконцерна «Мосфильм» сведением звукового материала закончилась первая сессия записи саундтрека художественного фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» В записи, которая продолжалась три дня, приняли участие симфонический оркестр «Music Studio Orchestra», а также легендарные инструменты из частной коллекции, прежде принадлежавшие выдающимся рок-музыкантам: гитары Стинга, Джимми ПЕЙДЖА и Джона Пола ДЖОНСА (Led Zeppelin), Кита РИЧАРДСА (The Rolling Stones), Тони АЙОММИ (Black Sabbath) и редкий по красоте звучания Gibson Limited Edition Acoustic, выпущенный с «благословления» сэра Пола МАККАРТНИ в эксклюзивной серии гитар. Участие в записи этих инструментов стало уникальным явлением в российском кинематографе.Художественный фильм «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова является первым российским фильмом в жанре scince fiction epic и самым масштабным и дорогостоящим на сегодняшний день российским кинопроектом. Для его реализации потребовались колоссальные производственные и человеческие ресурсы. Над созданием фантастического мира планеты Саракш, в который попадает герой одноименного романа братьев Стругацких, трудится международная команда высококлассных специалистов; в процессе работы над фильмом используются новейшие компьютерные и съемочные технологии. Очевидно, что для создания музыкального материала к суперамбициозному фантастическому кинопроекту требовалась особенная музыка.Поиски композитора для фильма «Обитаемый остров» продолжались больше года. В качестве основной рассматривалась кандидатура именитого Ханса Циммера, имеющего на счету более ста голливудских картин, среди которых «Тонкая красная линия», «Гладиатор», «Миссия невыполнима-2», «Перл Харбор», «Пираты Карибского моря-2»., продюсер:, композитор:Работа над музыкой к фильму «Обитаемый остров» заняла три месяца. За это время были написаны основная тема и 12 треков, рассчитанные на участие симфонического оркестра, этнических инструментов, гитар и хора., композитор:Треки, написанные для фильма, имеют не только цифровое обозначение, но и некие определения. Среди прочих в оригинальный саундтрек художественного фильма «Обитаемый остров» войдут тема неизведанных миров и романтических открытий; милитаристская тема, которой свойственно рубленное, жесткое, почти брутальное звучание, с признаками древних медных инструментов; тема, связанная с переживаниями главного героя, в которых можно услышать тоску Максима по дому – миру, в который ему не суждено вернуться; так называемая «городская тема», в которой ощущается, как устроена жизнь на далекой, зажатой в тиски тирании, планете Саракш.Все темы, от маленьких (продолжительностью 2-3 минуты) до больших (по 8-8,5 минут каждая), в том числе эпизодическая музыка, были записаны 22 и 23 июля с участием симфонического оркестра «Moscow Studio Symphony» (дирижер – Игорь Дронов). По своей музыкальной структуре он относится к тройным оркестрам, а по качеству – уникален. Дело даже не в том, что в дни записи оркестра в тон-студии «Мосфильма» одновременно собирались около 90 музыкантов, что очень много. По словам Юрия ПОТЕЕНКО, «Moscow Studio Symphony» не имеет статуса государственного оркестра и является сессионным коллективом, объединяющим музыкантов из других оркестров и собирающимся только для записи музыки к фильмам., – отметил композитор.В четверг, 24 июля, в тон-студии киноконцерна «Мосфильм» для саундтрека фильма «Обитаемый остров» записывались партии гитар и барабанов. В записи приняли участие шесть гитар из частной коллекции Владимира Логвинченко, прежде принадлежавшие легендарным рок-музыкантам., продюсер:, коллекционер:Все гитарные партии во время записи исполнил Владимир Васильев, известный по работе в легендарном советском ВИА «Синяя птица», а сегодня все чаще выступающий в качестве сессионного музыканта. При его непосредственном участии были записаны четыре трека, которые после сведения гармонично вольются в музыкальный материал, исполненный оркестром «Moscow Studio Symphony» и предполагающий гитарное звучание., музыкант:Для записи музыки к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» использовались уникальные коллекционные инструменты – шесть легендарных гитар из частной коллекции:Личный концертный бас Стинга, с которым он выступал в первые годы работы вне состава группы Police. Гитара была сделана специально для него, что подтверждено сертификатом. Даже на грифе есть перламутровое клеймо с надписью Sting.Концертный Fender, с которым знаменитый музыкант Кит Ричардс (The Rolling Stones) отработал не одно турне.В записи приняли участие две гитары группы Led Zeppelin. Одна из них принадлежала Джону Полу Джонсу, а вторая – Джимми Пейджу. Прежний владелец гитар в свое время работал с группой в ее первом мировом турне 1968–69-го годов. Это самые известные гитары Led Zeppelin, с их участием было записано большинство песен группы, в том числе легендарная Stairway to Heaven.Эксклюзивная гитара из партии инструментов ручной работы, которую принимал лично сэр Пол МакКартни. Знаменитая компания Gibson выпустила всего 10 таких гитар. Все они сопровождены сертификатом, на каждой из них стоит автограф бывшего участника квартета The Beatles.Леворукая концертная гитара прежде принадлежала музыканту группы Black Sabbath Тони Айомми. Она создана в единичном экземпляре, специально для Тони. На ней стоит клеймо «001», потому что после того, как она была заявлена в гастрольном туре, был выпущен целый ряд таких же, но праворуких, гитар. Принимала участие в записи с Оззи Осборном.