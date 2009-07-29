Благотворительный фонд «Люби Отечество». Презентация

анонс

18 июня 2007

Эйфория российского кино в Венеции

63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.