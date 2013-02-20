Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первая кинороль Бориса Андреева

3 июля
Все года

Хроника кино >>
3 июля 1939
В июле 1939 года на экраны СССР вышел фильм Ивана Пырьева "Трактористы". Лента имела оглушительный успех у зрителей. Песни из фильма тут же стали народными, вся страна запела песню о трех веселых друзьях-танкистах, а множество молодых парней уезжали из городов в деревни работать на тракторах, чтобы потом служить танкистами.
В "Трактористах" сошлась вместе знаменитая троица советского кино , "три богатыря", как их называли в шутку: Николай Крючков, Пётр Алейников и Борис Андреев, для которого роль в этом фильме стала дебютом в кино.
Из воспоминаний Ивана Пырьева:
"Однажды мне показали для отбора на эпизодические роли трактористов группу молодых парней. Среди них ростом, фигурой и широким лицом с несколько раскосыми глазами выделялся один – в белой «капитанке», матросской тельняшке и небрежно накинутом на плечи пиджаке.
Это был Борис Андреев – ученик Саратовской театральной школы. Он приехал в Москву с театром на летние гастроли, но не в качестве актера, а как рабочий для разгрузки и погрузки декораций. Я тут же объявил ему, что буду пробовать его на одну из главных ролей в новой картине. Выйдя из комнаты, Андреев от волнения одним залпом выпил полный графин воды и громко заявил: "Ерунда все это! Не пойду я к вам. Не справлюсь!"
Однако на другой день он вовремя пришел на репетицию. Прошли пробные съемки, и на роль Назара Думы, тракториста, поднимающего одной рукой за колесо трактор «ХТЗ», был взят никому не известный саратовский парень, беспризорник, грузчик, слесарь, сейчас известный всем как народный артист СССР Борис Федорович Андреев".

Увы, фильм Пырьева "Трактористы" известен нам в сильно урезанном виде. Сам режиссёр писал, что не мог без боли смотреть эту картину. Из неё исчезли отличные актёрские сцены Бориса Андреева и Петра Алейникова, а также кадры, ещё более ярко создающие атмосферу грозовых предвоенных лет. Этих кадров мы так никогда и не увидим...
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Борис АндреевНиколай Крючков
фильмы
Трактористы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ольга Лозовая
1 июля ушла из жизни актриса Ольга Лозовая.
Хасан Хажкасимов
30 июня ушёл из жизни режиссёр Хасан Хажкасимов.
Андрей Можаев
29 июня ушёл из жизни сценарист Андрей Можаев.
Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Полина Борунова
Тома Вашкявичюте
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Венсан Лакост
Ян Махульский
Конни Нильсен
Джордж Сандерс
Людивин Санье
все родившиеся 3 июля >>

Премьеры ТВ

Пляж. Жаркий сезон
30 июня
НТВ
Случайных встреч не бывает
2 июля
Домашний
Сноуден
2 июля
Первый канал
Чудо по расписанию
3 июля
Домашний
Ёлки 5
6 июля
Россия 1
Огни большой деревни
6 июля
Россия 1
Джейсон Борн
7 июля
Первый канал
Фламинго
7 июля
Россия 1
Сказ о Петре и Февронии
8 июля
Первый канал

ревью