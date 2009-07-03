«Затащи меня в ад» - скоро в прокате!

9 июля в российский прокат выходит долгожданный фильм Сэма Рэйми «Затащи меня в ад»
. Режиссер вновь вернулся к жанру, который его прославил. А следовательно, у него появился шанс реабилитироваться в глазах своих прежних поклонников после трилогии про Человека-паука.
Несмотря на то, что Сэм Рэйми
большую и лучшую часть последнего десятилетия провел, создавая серию фильмов «Человек-паук», культовой фигурой режиссер стал, еще раз напомним, благодаря трилогии «Зловещие мертвецы» (Evil Dead), фильмы которой развернули перед зрителями шокирующее зрелище и продемонстрировали глубину черного юмора, которые определили творческую манеру Рэйми, а кроме того, вдохновили новое поколение сценаристов и режиссеров раздвинуть границы жанра как такового.
В 2009 г. он вернулся к жанру хоррор с фильмом «Затащи меня в ад»
, рассказывающим историю Кристины Браун (Элисон Ломан – «То, что мы потеряли», «Великолепная афера»), которая живет в Лос-Анджелесе, работает в банке, оформляя клиентам ссуды, и у нее обаятельный и любящий бойфренд, профессор Клэй Далтон (Джастин Лонг - «Крепкий орешек 4», «Обещать – не значит жениться»). Все у нее в жизни складывается на редкость хорошо – до тех пор, пока в банке не появляется таинственная миссис Гануш (Лорна Рэвер – «Шоссе», телефильм Walkout) и просит Кристину об отсрочке жилищного кредита.
Следует ли Кристине довериться естественному порыву и дать пожилой женщине отсрочку? Или нужно отказать ей, и тем самым заслужить одобрение начальника, мистера Джэкса (Дэвид Пэймер – «Крутая компания», «Алекс и Эмма») и получить повышение по службе? Кристина выбирает второй вариант, и миссис Гануш выселяют из дома.
В ответ старуха накладывает на Кристину проклятие Ламии, которое превращает ее жизнь в кошмар. Ее преследуют злые духи, она наталкивается на непонимание своего скептически настроенного возлюбленного, и в конце концов она решает прибегнуть к помощи экстрасенса Рэма Джэса (Дайлип Рао – «Аватар Джеймса Камерона» / Avatar, который выйдет на экраны в декабре 2009 г.), чтобы он избавил ее душу от вечного проклятия.
Чтобы помочь перепуганной и расстроенной Кристине, экстрасенс отводит ее к единственной женщине, которая в состоянии оказать ей помощь – к провидице Шаун Сэн Дена (оскаровская номинантка Адриана Барраза – «Вавилон», «Сука-любовь»).
И поскольку силы зла подступают все ближе и ближе, Кристина оказывается перед лицом неизбежного: как далеко сможет она зайти, чтобы избавиться от проклятия?
Для создания фильма «Затащи меня в ад» Сэм Рэйми
собрал команду соратников, возглавляют которую его брат и соавтор сценария Айван Рэйми («Человек тьмы», «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы») и продюсеры Роб Тейперт («Зловещие мертвецы», фильмы франшизы «Проклятие») и Грант Кёртис (трилогия «Человек-паук», грядущий «Человек-паук 4»).
Кроме того, в команду вошли: главный оператор Питер Деминг («Зловещие мертвецы 2», «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка», «Малхолланд-драйв»), художник-постановщик Стив Сэклад («Джуно», «На трезвую голову»), режиссер монтажа Боб Муравски (трилогия «Человек-паук», «Дар»), художник по костюмам Айзис Массенден («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф», «Американский психопат»), композитор Кристофер Янг («Человек-паук 2 и 3», фильмы франшизы «Проклятие»), художники по спецгриму Грегори Никотеро («Зловещие мертвецы 2», «Нерожденный») и оскаровский лауреат Говард Бергер («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф», «Город грехов»).
Исполнительные продюсеры — Натан Кахейн (фильмы франшизы «Проклятие», «30 дней ночи», «Джуно») и Джо Дрейк («Джуно», фильмы франшизы «Проклятие»); сопродюсеры — Айван Рэйми и Кристен Карр Страбб (Dinner and Driving).
О ФИЛЬМЕ
Преступление и наказание: Как был задуман фильм «Затащи меня в ад»
Более 10 лет назад братья Сэм и Айван Рэйми набросали первый вариант сценария той картины, которая впоследствии стала фильмом «Затащи меня в ад»
. Тогда сценарий назывался просто «Проклятие». «Мы всегда просто обожали идею проклятия
, — объясняет Айван Рэйми. — Нам всегда нравилось представлять себе, что произойдет, если проклятие настигнет совершенно обычного человека и он окажется в исключительных обстоятельствах»
.
В этом конкретном случае объектом приложения злых сил, ей неподконтрольных, оказалась молодая женщина, банковский менеджер по ссудам Кристина Браун после того, как она совершила совсем незначительный проступок и отказала в отсрочке платежа по ссуде пожилой женщине по имени миссис Гануш. Как утверждает Сэм Рэйми, у фильма «очень простая мораль»
: главная героиня «действительно милая девушка. У нее добрые намерения, она никому не желает зла и с такими настроениями она живет в Лос-Анджелесе. У нее есть возлюбленный, о котором она заботится, и, чтобы завоевать его, она совершает один плохой поступок. Она оказалась перед выбором — и выбрала этот путь, путь греха. Мяч оказался в игре — и фильм о том, как для нее наступил час расплаты»
.
«Мы сделали Кристину человеком нравственно сложным
, — добавляет Айван Рэйми. — Она пытается продвинуться по служебной лестнице, что свойственно многим. Она нормальный, похожий на многих из нас человек, ее образ окрашен скорее в серые тона, нежели в черный или белый. Это делает ее интересной для меня. Она поставлена в такое положение, где масштаб наказания явно не соответствует масштабу ее преступления, и это действительно захватывающее зрелище — наблюдать, как она справляется с возникшей ситуацией»
.
Начиная с «Человека тьмы» и «Зловещих мертвецов» и до «Человека-паука 2 и 3» братья-соратники с огромным любопытством занимались исследованиями поведения людей, случайно оказавшихся в самой гуще битвы. Подобно герою «Зловещих мертвецов» Эшу Уильямсу и Питеру Паркеру, альтер эго Человека-паука, Кристина является совершенно обычным, среднестатистическим человеком, который оказался волею судеб ввергнутым в фантастический мир, параллельный тому миру, который ей известен. Без какого бы то ни было предупреждения ее нормальная жизнь превратилась в сущий кошмар: на нее нападают в ее собственной машине, у нее вдруг начинаются странные носовые кровотечения, ее посещают дурные мысли днем и ужасные кошмары по ночам – наконец, она присутствует на невероятном спиритическом сеансе и вступает беспощадную борьбу за то, чтобы избежать участи, которую ей подготовила неумолимая судьба.
Как говорят братья Рэйми, они представили себе, что будет самым мучительным испытанием для Кристины, и решили использовать в качестве ее врага мифическое чудовище — демоническую Ламию. Ламия в различных воплощениях представлена во многих культурах — от греческой богини, которая стала убийцей после того, как Гера похитила ее детей, до чудовища-каннибала, суккуба или кентавроподобного существа, которое наполовину человек, наполовину козел — однако все эти существа обладают одним общим свойством: «Общее во всех легендах то, что Ламия является демоном, который, просыпаясь в гневе, с криком тащит свою жертву в ад
, — говорит Айван Рэйми. — Это очень страшный, общий для всех историй о Ламии мотив»
.
Сэм и Айван Рэйми задумали сюжет фильма «Затащи меня в ад»
таким образом, что, исключая самое начало фильма, Кристина участвует буквально в каждой сцене. Зрители видят всю эту историю ее глазами, с ее точки зрения, вместе с ней зрители совершают это путешествие. И братья задумали эту историю в стиле «происшествия в доме с привидениями», где Кристина выступает в роли некоего беззащитного существа. Боковые сюжетные линии занимают гораздо более скромное место в демонстрации постоянно растущей паники, которую она ощущает, и охватившего ее отчаяния.
Как противовес Кристине с ее страхами и фантазиями, сценаристами был задуман ее возлюбленный Клэй, очень трезво и рационально мыслящий профессор, который пытается разубедить ее в том, что миссис Гануш наслала на нее проклятие. «Любовь Клэя к Кристине перевешивает все те доводы, которые ему предлагает разум: во что ему надлежит верить, а во что — нет
, — так объясняет взаимоотношения героев Айван Рэйми. — В основе этой любовной истории лежит идея полного самопожертвования»
.
И хотя Сэм Рэйми очень хотел сделать эту картину сразу, как только был готов первый вариант сценария, другие проекты отодвинули «Проклятие» на долгий срок. На «Человека-паука» ушло почти десятилетие, и до лета 2007 г. все не представлялось возможности уделить должное внимание картине «Затащи меня в ад»
. Именно в это время продюсеры Роб Тейперт — партнер Рэйми в компании Ghost House Pictures — а также соратник Рэйми по пяти проектам Грант Кёртис вплотную занялись этим сценарием, а компания Ghost House Pictures решила его финансировать. Компания Universal согласилась стать дистрибьютором на территории США, а также частично осуществить международную дистрибуцию, а компания Mandate в лице исполнительных продюсеров Натана Кейхана и Джо Дрейка взяла на себя львиную долю международной дистрибуции.
Продюсеры понимали, что фильм будет представлять собой сложное сочетание жанров и представит новой аудитории классический хоррор, в то же время подчеркнув то, что давние поклонники Рэйми так любят и ценят в его творчестве. «Это не только хоррор, это не только мистический триллер
, — говорит Кёртис. — Персонажи очень интересны для эмоционально развитых зрителей. В каждом фильме Сэма вас ждет встреча с очень глубокими характерами».
«Сэм действительно делает такие фильмы, которые я, как фанат хоррора, люблю больше всего
, — говорит Тейперт, — здесь и дикость, и безумие, и неожиданность — сюжет увлекает зрителя в такие места, где он менее всего готов оказаться»
.
Продюсеру, который в течение многих лет работал с Рэйми, любопытно было увидеть, как его друг сумеет уложиться в небольшой бюджет после того, как выпустил подряд три блокбастера. «После того, как Сэм поставил подряд три фильма франшизы «Человек-паук», он собрал такую команду, которой может позавидовать любой режиссер
, — добавляет Тейперт. — Он все знает о том, как нужно снимать кино, какие необходимы спецэффекты, какой нужен грим, и вообще — как сделать так, чтобы зрители увидели то, чего им еще никогда видеть не доводилось»
.
Провидцы и грешники: Подбор актеров
Имея готовый сценарий и получив добро на съемки, Рэйми и продюсеры приступили к поискам актрисы, которая смогла бы сыграть главную роль, очень сложную физически — роль Кристины Браун. К счастью для режиссера, нашлась Элисон Ломан. «Элисон отличают замечательные человеческие качества
, — говорит Рэйми. — Она такой человек, которого, видя на экране, зрители немедленно готовы окружить заботой. Дело в том, что ее героиня — такая женщина, с которой зрители по моему замыслу должны захотеть себя отождествить, поэтому мне было очень важно, чтобы эту роль играла именно Элисон. Кристина — такой человек, которого зрители понимают, особенно легко это сделать в самом начале фильма».
Режиссер чувствовал, что зрители должны дорасти до того, чтобы идентифицировать себя с Кристиной так, чтобы они согласны были последовать за ней по той скользкой дорожке, которую она выбрала. «Она продолжает выбирать такие пути, которые могут отдалить ее от зрителя, и каждый следующий шаг оказывается мрачней предыдущего, однако только так она может пережить всю эту муку, весь этот ужас, через который ей суждено пройти
, — добавляет Рэйми. — И мне хотелось, чтобы зрители остались с Кристиной и прошли вместе с ней весь этот путь и вместе с ней — в самом конце фильма — приняли то трудное решение, которое ей пришлось принять»
.
Хотя Ломан была готова к физическим трудностям роли, которые ждали ее впереди, присоединившись к проекту, она не была горячей поклонницей хоррора. «Я никогда не любила фильмы в жанре хоррор, потому что мне всегда было ужасно, ужасно страшно
, — объясняет актриса. — Ну и зачем же мне смотреть такой фильм, если я даже глаз не могу открыть от ужаса?»
И, тем не менее, актриса была заворожена приключениями Кристины настолько, что была готова к трудностям. «Мне очень нравится, что моя героиня находится в постоянном движении и развитии
, — говорит актриса. — В самом начале фильма она делает одну-единственную ошибку. Ей все больше сочувствуешь и все больше ее жалеешь, и я с удовольствием выполняла трюки. По-моему, это интересная работа, а синяков я не боюсь!»
Полной противоположностью Кристине является Клэй, ее весьма отзывчивый — в тех случаях, когда сомневается в чем-либо — возлюбленный. Джастин Лонг говорит, что прагматичный, скептический характер его героя напоминает ему характер его отца. «Мой отец — профессор философии, и он мыслит очень рационально и логически точно
, — отмечает актер. — Он представитель такой школы, которая способна дать объяснение всему происходящему. И мне необходимо было встретиться с человеком, мыслящим еще более трезво. Я же первый готов поверить во все это: в Лох-несское чудовище, в снежного человека, в призраков. У меня такое впечатление, что вокруг меня постоянно происходит что-то сверхъестественное»
.
Роль Клэя в жизни Кристины остается одинаково важной на протяжении всего фильма. «Мой герой пытается оказывать Кристине постоянную поддержку, хотя мог бы сказать ей, что она спятила и уйти, хлопнув дверью
, — объясняет Лонг. — Это, безусловно, доказательство серьезности их отношений»
. И хотя он представляет собой первую линию обороны Кристины, он редко присутствует при нападениях Ламии на девушку. Лонг с невозмутимым видом признается в том, что ему сейчас явно не хватает несколько грубоватых сцен фильма: «Это странно, но это так: испытываешь непонятную зависть к тому, кого забрасывают гадкими личинками»
.
Бойфренд Кристины Клэй поступает именно так, как поступают в большинстве своем люди рационального склада ума, то есть является источником утешения и сострадания для сражающейся возлюбленной, но испытывает сильные сомнения по поводу происходящих с ней сверхъестественных событий. «Джастин играет такого покладистого, любящего бойфренда
, — говорит продюсер Тейперт. — Как только он получил эту роль, он сразу сумел убедить меня, что он действительно любит эту женщину. В каждой сыгранной им сцене сквозит беспокойство за нее и забота о ней. Вы чувствуете его отношение к ней, и это действительно неоценимо»
.
Не слишком обаятельную миссис Гануш играет Лорна Рэвер, актриса, чье лицо вряд ли знакомо кинозрителям. Большую часть своей актерской жизни Рэвер провела на театральной сцене Нью-Йорка и Чикаго, а уж затем отправилась в Голливуд. «У меня немного киноролей, потому что женщине в моем возрасте, не имеющей громкого имени, в кинематографе негде развернуться
, — говорит Рэвер. — Когда мне предложили эту роль, и я узнала, что проектом руководит Сэм, я была счастлива»
.
Рэвер получила роль в результате традиционного прослушивания. Согласно обычному протоколу, она увидела сначала лишь небольшую часть сценария. «Я вообще не имела ни малейшего представления о том, во что я влезаю
, — говорит Рэвер, — потому что все, что я знала — это то, что немолодая леди приходит в банк, потому что ее выселяют из дома. И только позже я прочитала весь сценарий целиком и воскликнула: “О, боже мой!”»
Но так только она ознакомилась с содержанием сценария и с тем, что ей предстояло сыграть, актриса нашла, что работать с Сэмом Рэйми — одно удовольствие. «Характерной чертой Сэма является то, что он старается всеми силами снять напряжение, возникающее во время съемок
, — говорит Рэвер. — С ним замечательно работается, потому что он включает тебя в процесс. Мне очень интересно наблюдать за ним на съемочной площадке, потому что он очень сосредоточен, и иногда можно сказать, что видишь, как фильм буквально рождается у него голове на ваших глазах».
И хотя эта роль стала первой большой работой опытной актрисы в кино, она с наслаждением воспользовалась возможностью сыграть такую роль, какой прежде ей сыграть не доводилось. Во время подготовки к съемкам Рэвер занималась с преподавателем венгерского, который обучал ее диалектному произношению. Актриса даже попросила его перевести часть сценария на венгерский. Уроки венгерского пригодились актрисе в нескольких сценах. Рэйми попросил Рэвер использовать несколько венгерских слов во время наиболее эмоциональных, пылких моментов нападения миссис Гануш на Кристину.
Никто не был настолько впечатлен талантом актрисы, как тот человек, который помог ей представить в своем воображении эту вполне вызывающую сочувствие, но в то же время злобную миссис Гануш. «Лорна удивительно тонко почувствовала эту роль, особенно ей удалась сцена нападения в машине
, — говорит Рэйми. — Она — настоящий борец, она всегда хочет снять еще один дубль, и вся при этом выкладывается».
Относительный новичок Дайлип Рао играет в фильме роль экстрасенса Рэма Джэса, который становится чем-то вроде доверенного лица для Кристины. Рао привлекло в сценарии то, что классический сюжет хоррора в нем звучит очень современно, и он верит, что «самый интересный аспект сценария заключается в том, что с точки зрения характеров героев он выглядит очень современно, однако в том, что касается стиля, это типичный хоррор — так, как я его себе представляю и люблю. Сценарий таинственный, удивительный и с большим чувством юмора»
.
Продюсер Кёртис вспоминает, как Рао проходил кастинг: «Дайлип вошел, и оказалось, что он немного моложе, чем в сценарии. Но когда мы послушали его, Сэм сказал: “Для мудрости не существует минимального возраста”. У Дайлипа есть эта мудрость, он отлично выглядит на экране, и эта роль явно для него. Как только он появляется в кадре, он сразу подставляет свое плечо героине Элисон».
Как только Рэм Джэс понимает, что то, о чем его просит Кристина, находится вне его компетенции, он ведет ее к ясновидящей Шаун Сэн Дене, единственной женщине в мире, которая встречалась с Ламией и живет для того, чтобы рассказать об этом. Известная мексиканская актриса Адриана Барраза, номинированная на премию Оскар за роль в фильме «Вавилон», играет мощного медиума, и отзывается она о своей героине так: «от рождения ей дан талант общаться с духами»
. Для драматической актрисы Адрианы Барразы эта роль стала приятной неожиданностью, потому что она давно уже питает слабость к этому жанру. «Я полюбила фильмы в жанре хоррор еще в детстве
, — говорит актриса. — Ребенком я смотрела все такие фильмы, а кроме того, у меня большая библиотека книг этого жанра»
.
Актрисе очень нравится работать с Рэйми, «потому что он вовлекает всех в процесс принятия решений и творческого выбора, который он делает, но самое главное — это то, что он приветствует актерские идеи,
— говорит она. — Для меня это очень важно, потому что не так часто встречаются режиссеры, поощряющие актеров делиться с ними своими идеями. Я восхищена его талантом. Его неизменная доброжелательность и стремление к сотрудничеству делают очень приятным сам процесс съемок и создают на редкость теплую атмосферу на съемочной площадке. И вот это непосредственное соседство ужаса, который зрители увидят на экране, и состояния безмятежности, в котором пребывают актеры на съемочной площадке, — факт совершенно удивительный».
Несколько комическую роль начальника Кристины — скуповатого и вечно всем недовольного банковского служащего мистера Джэкса играет Дэвид Пэймер. Самое сильное впечатление на актера произвело то, как Рэйми разворачивает перед зрителями дилемму, вставшую перед Кристиной, вовлекая нас в ее приключение. «Нечто подобное может случиться с любым из нас
, — говорит актер. — Мы просто нормальные люди, пытающиеся выжить в этом мире. Иногда происходит нечто странное: вас может ужалить паук или вам встретится пожилая леди, которая нашлет на вас проклятие. И каждая попытка Кристины избавиться от заклятия только глубже погружает ее в пучину ужаса»
.
Как горячий поклонник жанра, актер очень любит ощущение мнимой безопасности, которая на время притупляет бдительность зрителей и участников событий. Ему нравится чувствовать себя частью проекта, который заставляет его то смеяться, то задерживать дыхание от страха. «В некотором смысле это гораздо более реалистично, чем противоречиво: юмор ужаса
, — замечает Пэймер. — Это заставляет зрителей расслабиться. Они думают: “О, как забавно! Приятно проводим время.” И вдруг бац: “О, боже мой! Да тут же все залито кровью!”»
Завершает список актерского состава фильма «Затащи меня в ад»
несколько имен, которые безусловно знакомы поклонникам творчества Сэма Рэйми: Джоанна Барон, Том Кэри, Молли Чик, Эйми Майлз, Джон Пэкстон, Тед Рэйми, Билл Роджерс, Челси Росс и Октавия Спенсер. Все эти актеры появлялись по крайней мере по одному разу в прежних фильмах режиссера.
Нагнетание ужаса: Спецэффекты, трюки, грим и марионетки
Многие сражения и прыжки в фильме «Затащи меня в ад»
были сняты с применением зеленого экрана, марионеток, искусственных тел и компьютерной графики. Творческая команда Рэйми, работавшая по ту сторону экрана, включает как бывших его соратников, так и новых искусных специалистов в мире хоррора и запекшейся крови.
Традиционные эффекты
Главный оператор Питер Деминг, который работал с Рэйми над фильмом «Зловещие мертвецы 2», а также был главным оператором последних двух фильмов «Крик» (Scream) и фильма «Из ада», во время съемок использовал исключительно реалистическое освещение, которое становилось все скуднее по мере того, как Кристина все глубже и глубже погружалась в мир сверхъестественного.
«Мы использовали множество источников света, никогда не корректируя даже самые странные из них — как, например, освещение в гараже, имеющее синевато-зеленый оттенок. Обычно включают корректирующие лампы, однако мы обходились тем, что есть, включая съемки на улице. Мы использовали уличное освещение, смешивая его с освещением внутренним. У нас были источники, дававшие свет необычных цветов, и мы оставили их как есть, чтобы они выглядели натурально. Это значительно повышает уровень реализма»
.
Во время спиритического сеанса, цветовая палитра которого наиболее богата, оператор использовал дополнительные световые эффекты, а также дрожащую камеру, чтобы усилить чувство нарастающего возбуждения и напряженное ожидание зрителей, начинающих верить в то, что обратной дороги для Кристины уже нет.
Деминг также принимал участие в создании элементов, создающих определенную атмосферу в сценах с Ламией, среди которых свет, отражающийся от дрожащего металлического листа, а также неестественный ветер, несущий по улице опавшие листья. «Сэм любит эффекты, присущие низкопробному кино
, — говорит Деминг об этих эффектных элементах. — Он пользуется любым удобным случаем, чтобы применить этот ветер, прилетевший неизвестно откуда, дрожащую камеру, интерактивное освещение. Ему все это очень нравится»
.
Главный оператор постоянно заботился о том, чтобы придерживаться подчеркнутого в сценарии факта об особом отношении зрителей к Кристине. «С самого начала мы с Сэмом много говорили о том, что зрители должны пройти с ней вместе через весь фильм, через все ее приключения
, — говорит Деминг. — Мы много раз снимали лицо Элисон крупным планом, давали его во весь экран, потому что нам важно было, чтобы зритель почувствовал себя на ее месте»
.
Одной из первых трудностей, с которой столкнулась команда по спецэффектам, была следующая: как снимать сцену нападения миссис Гануш на Кристину в ее машине. Нужно было снять крупные планы: нога Кристины, нажимающая на педаль, затем Кристина ударяет по тормозам, затем переключает передачу. Для этого была сооружена складная машина, дизайн которой позволял выйти из нее с любой из четырех сторон: через капот, через багажник, и, естественно, через двери. Крыша сдвигалась в двух направлениях: вперед-назад и справа налево, что давало операторам полную свободу съемки под любым углом, несмотря на тесное пространство.
«Было бы невозможно снять такую сцену без этой машины
, — говорит Деминг. — Во время подготовки к съемкам мы обсудили каждый кадр и точно знали, какую часть машины нам надо будет сдвинуть, а какую оставить. Эти части скользили туда-сюда во время съемок, и все работало на удивление замечательно. Машину можно было разобрать на части, а потом собрать в мгновение ока»
.
Грег Никотеро и Говард Бергер из компании KNB EFX Group, которые курировали спецгрим, работали с Рэйми над несколькими его фильмами. Никотеро и Бергер впервые встретились с режиссером в 1986 г. на съемках фильма «Зловещие мертвецы 2», а также принимали участие в создании фильма «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы». Узнав о новом проекте, Никотеро был счастлив услышать, что в фильме будет использовано много традиционных эффектов. «Визуальные эффекты — штука, конечно, хорошая, но есть что-то приятное в том, что целая стая парней носится туда-сюда, таская кабели и передвигая марионеток
, — смеется он. — Сэму все это тоже очень нравится»
.
В отличие от последних своих фильмов в жанре хоррор, Рэйми не хотел, чтобы в этой картине было море крови. «Мне не хотелось делать то, что я уже много раз делал прежде
, — объясняет Рэйми. — На этот раз мне не хотелось проливать кровь»
.
Команда, занимавшаяся спецэффектами, использовала множество хитростей и приспособлений во время съемок. Например, чтобы получить зловещий летающий носовой платок миссис Гануш, ткань была привязана к удочке при помощи четырех проволочек, и при помощи легкого ветерка они заставляли его трепетать и направляли к источнику проклятия.
Во время съемок сцены, когда Кристина мчится на машине по городу, платок летел за ней со скоростью 35 миль в час. Как воздушный змей, он висел на двух проволочках и следовал за машиной, а потом его поворачивали, и он влетал в машину и вылетал из нее именно тогда, когда нужно.
Чтобы создать эффект ветра в квартире Кристины как знак приближения ужасной Ламии, команда использовала нить, чтобы открывалась и закрывалась дверь, чтобы качались люстры и трепетали занавески. Мастера использовали медные трубы, установив их в окнах так, чтобы подаваемый через них воздух колыхал жалюзи и занавески.
Трюковые съемки
Некоторые актеры столкнулись с необходимостью выполнять довольно сложные трюки, например, Ломан и Рэвер, когда их персонажи сражались в машине. Рэйми до сих пор находится под впечатлением от того, как его исполнители сконцентрировались на деталях, а команда обеспечила полную безопасность в этой сцене. «Рэнди очень аккуратно все подготовил
, — замечает режиссер. — Сначала он провел репетицию сцены с дублерами-каскадершами, чтобы Элисон и Лорна могли представить себе, как нужно играть эту сцену. Затем актрисы влезли в машину и сами увидели, исходя из демонстрации, что там опасно, а что безопасно. Потом уже проделали все это сами»
.
Ломан так вспоминает съемку сцены борьбы двух дам в машине: «В самом начале нам с Лорной сказали, что нам позволено сидеть под таким-то углом друг к другу и причинять друг другу боль. И действительно, надо было именно причинять боль, потому что камера была расположена так близко, что сразу можно понять, больно человеку или нет. Поэтому я должна была задержать дыхание, а Лорна в это время меня душила»
.
«Каскадеры замечательнейшим образом показали нам, как захватывать друг друга таким образом, чтобы это выглядело естественно
, — добавляет ее экранная противница. — Они проинструктировали нас, как нужно двигаться, чтобы со стороны выглядело, будто тебя швыряет во всех направлениях»
. Несмотря на планирование всех деталей сцены, все-таки иногда происходили досадные промахи. «Однажды она сильно пырнула меня степлером
, — вдруг вздрагивает Рэвер. — По счастью, степлер был сделан не из настоящего металла»
.
Что касается сцены в квартире Кристины, то, чтобы создать эффект, будто Ламия приподнимает Кристину с пола и швыряет ее по всей спальне, Ломан привязали к проволоке. Целая неделя ушла на репетицию этой сцены с дублершей, а затем, в день съемок, к делу подключили актрису. «Одной из самых серьезных задач, вставших перед нами, была такая
, — комментирует режиссер второй съемочной группы и координатор трюковых съемок Рэнди Бекман, — нужно было убедиться в том, что Элисон действительно может и хочет выполнять все трюки самостоятельно. Ей много раз пришлось падать, ей много раз пришлось взлетать. Она много раз сильно ударялась о землю, и вообще она настоящий герой»
.
Что касается ее роли, то Ломан точно знала, на что она идет, и впоследствии все принимала как должное. Она признается, что поддержка режиссера помогла ей справиться с напряжением этих нелегких дней. «Мне очень нравится позиция Сэма
, — говорит актриса, — потому что он ко всему относится с юмором. Все происходящее и абсурдно, и необычно, и смешно, и в то же время весьма драматично»
.
Сцена спиритического сеанса, во время которого Шаун Сэн Дена совершает попытку одурачить Ламию и прогнать ее навсегда, предусматривала использование проволоки и огня. Для перемещения в иной мир рабочие соорудили стол, в который был встроен обруч с пятью карманами, наполненными пропаном. Кевин Фостер, исполнявший роль ассистента Шаун Сэн Дены, Милоша, весь покрытый специальным гелем, при помощи лебедки, управление которой велось через компьютер, парил над столом, извергавшим огонь. Для того, чтобы построить такой стол, команда Бекмана работала в тесном сотрудничестве с координатором спецэффектов Джимом Шволмом, а затем нужно было следить, чтобы Фостеру не было там слишком жарко.
Для сцены на кладбище, когда Кристина разрывает могилу миссис Гануш, чтобы вернуть ей ее подарок, команда Шволма построила стальную емкость треугольной формы. Внутри ее были сооружены перемычки, так, чтобы можно было регулировать высоту нагнетаемой внутрь емкости грязи, и команда имела возможность добавлять эту грязь сразу со всех трех сторон.
Эта грязь, состоявшая из метилцеллюлозы с добавлением коричневого красящего вещества, закачивалась в емкость, и уровень ее постоянно повышался. Таким образом, если нужно было поднять уровень грязи, команда Шволма могла использовать очередную перемычку и по сигналу добавить еще грязи. Все эти приспособления были расположены выше того места, где располагалась Ломан, и таким образом она могла свободно двигаться, карабкаясь и падая, плюхаясь в наполненную водой могилу.
Как Кристину тащили в ад
Одно из заданий, которое необходимо было выполнить режиссеру второй съемочной группы и координатору спецэффектов Брюсу Джонсу и его команде по постановке механических эффектов, — это подготовить и провести съемки сцены, где Ламия пытается затащить Кристину в ад. Для этого команда построила гидравлический цилиндр и кресла двух типов, в которых Ломан могла сидеть и лежать, а затем расположили все это на фоне зеленого экрана, а актрису поместили внутрь цилиндра.
«Эти кресла были сделаны из люцит-органического прозрачного стекла, через которое может проходить свет
, — объясняет Джонс. — Цилиндр был полым, так что наши друзья из KNB в зеленых костюмах и с искусственными руками могли взаимодействовать с Элисон. А при помощи компьютерной графики мы заполнили пространство обломками камней, скалами и добавили ярких лучей»
.
Кроме того, была использована технология 3D моушн-трекинга (отслеживание движения на экране трехмерного объекта; помогает подкладывать фон – прим.пер.), а также сделанные из пластика огромные камни и скалы, все в натуральную величину. Цилиндр был наполнен каучуковыми камнями, поэтому, когда Ломан тащили сквозь этот цилиндр, а главный оператор Деминг снимал этот процесс, создавалась иллюзия, что актрису тащат сквозь землю, как будто это были зыбучие пески.
Размышляя об актрисе, сыгравшей в его фильме главную роль и которую он со всеми этими установками и трюками протащил в ад, а потом обратно, Рэйми не может удержаться от похвалы: «Элисон была просто неподражаема. Мы колотили ее во время драк, мы вываливали ее в грязи и заливали кровью, а она с честью выходила из всех этих переделок и каждый раз готова была к новым испытаниям. Я был потрясен выносливостью и профессионализмом, проявленными ею во время действительно трудных сцен»
.
Грим
В одной из немногих задуманных Сэмом и Айваном кровавых сцен нос Кристины кровоточил, причем не обычным образом, а кровь вырывалась из него потоком. Встал вопрос, как это осуществить на практике. Для того, чтобы изобразить это необычное носовое кровотечение художник-гример Никотеро прикрепил трубочку у Ломан за ухом и в носу. Был придуман и сооружен крошечный резервуар, который приклеили в ноздре так, чтобы кровь выбила крошечную пробочку и фонтаном устремилась наружу. В определенный момент они могли заставить струю крови бить из ноздри на огромное расстояние — 12 футов.
«Это было очень странное ощущение
, — смеется Ломан, вспоминая приспособление для носового кровотечения. — Эта трубочка представляла собой крошечный пульверизатор у меня в носу, и вдруг он включался. Самое странное — это давление и количество крови, которое при этом выливалось»
.
Огромный вклад специалистов компании KNB в создание фильма «Затащи меня в ад»
трудно переоценить, однако особенно выделяется их работа по созданию многочисленных воплощений миссис Гануш, среди которых набальзамированное тело, которое Кристина обнаруживает, проснувшись; разлагающийся труп из ночного кошмара Кристины; тело, мирно покоящееся на кладбище.
Когда вы постоянно обращаетесь к идее смерти, то вам нужно, чтобы на съемочной площадке царил юмор висельников. «Сэм весьма специфически относится к своим персонажам, и у него такое чувство юмора, которое можно назвать несколько даже эпатажным
, — замечает Никотеро. — Я провел с ним довольно много времени, чтобы судить о том, что для Сэма не существует таких рамок, за которые он постеснялся бы выйти. Если вы ведете его по дорожке, которая кажется несколько сомнительной, то он будет счастлив пройти по ней до конца, потому что он хочет доставить зрителям удовольствие и сам хочет хорошо провести с ними время»
.
Что же касается грима и различных версий ее героини командой, работавшей в фильме над спецэффектами, то Рэвер признается, что много времени было посвящено созданию слепков ее лица и тела. «Лорна действительно большая актриса и просто трудяга
, — говорит Никотеро. — Мы не только изготовили слепки ее лица со множеством выражений, еще мы отправили ее в компанию Cyber Effects, расположенную в Бербанке
(город в штате Калифорния, часто именуемый «медийной столицей мира», поскольку там расположены офисы большинства крупнейших кинокомпаний — прим.пер.). Там мы сканировали ее от головы до пяток, чтобы создать три копии ее тела. Мы также сканировали ее лицо: с широко открытым ртом, с выражением полного безумия, с отвратительной гримасой, с поистине ведьминским выражением»
.
Чтобы еще подлить масла в огонь, Рэвер также снабдили несколькими комплектами зубных протезов, специальными контактными линзами, а также пластическим гримом, чтобы продемонстрировать результаты ее стычки с Кристиной, во время которой она использовала степлер.
Актриса с облегчением обнаружила, что ее грим не такой уж и ужасный, хотя она признается, что несколько нервничала по поводу того, что было сделано две копии ее тела. «Я бесконечно благодарна Грегу, Говарду, представителям компании KNB, Гарретту и вообще всем, кто работал над моим гримом
, — говорит актриса. — Они обращались со мной так осторожно, так аккуратно, и это было просто восхитительно. Они использовали пластический грим в очень умеренных количествах, я имею в виду, до того, как зрители увидят демоническую версию миссис Гануш. Грим далеко не полностью покрывает мое лицо или целиком изменяет его естественное выражение. Он просто подчеркивает мои морщинки и углубляет те, что есть»
.
Есть несколько моментов в фильме, где миссис Гануш является Кристине в виде привидения. В этом случае грим был явно подчеркнутым и преувеличенным. «Демонический грим был гораздо более обширным, однако здесь был другой вариант актерской игры. В этом случае я ведь просто фантастическая фигура, возникающая в сознании Кристины. Это то, что она видит, а не то, что я играю. Это не миссис Гануш, это то, как Кристина видит миссис Гануш»
.
Куклы
В ведении представителей компании KNB находилось также управление механическим козлом, который фигурировал в сцене спиритического сеанса, поскольку тогда, в присутствии Шаун Сэн Дены, Ламия принимала облик тех, кто окружает Кристину, в частности, домашних животных. «Мы с Сэмом говорили о том, чтобы изобразить Ламию в виде получеловека — полукозла, с рогами и обширным пластическим гримом
, — говорит Никотеро. — Мы также обсуждали вопрос, будет ли это костюм или кукла»
.
В результате Рэйми решил, что Ламия будет представлять собой невидимую силу, принимающую облик людей или животных во время спиритического сеанса. Команда из компании KNB взялась претворить в жизнь идею козла, а чтобы подчеркнуть демоническую сущность тех, в кого вселяется Ламия, применялись контактные линзы, широкие носы и брови, а также изменялся разрез глаз и добавлялись острые зубы.
В конце концов, один из братьев Рэйми остановился на аниматронном козле. «Грегу нравится пугать меня
, — смеется Айван Рэйми. — Я вхожу в комнату, где проходил спиритический сеанс и уголком глаза вижу козла, который, поворачивая голову, следует взглядом за мной. Когда я повернулся к нему лицом, он остановился»
.
Никотеро, который соорудил куклу, изображающую Билла Пэкстона для фильма Сэма Рэйми «Простой план» (A Simple Plan), очень одобряет любовь режиссера к марионеткам. «Сэм действительно питает нежные чувства к кукловодам
, — говорит он. — Он понимает, что есть исполнители, которые действительно в состоянии вдохнуть жизнь в своих героев. Это тебе не то, что протянуть пару кабелей на съемочной площадке и потом суетиться там. Сэм понимает, что куклы — это форма искусства; он один из немногих режиссеров, из тех, кого я знаю, который на самом деле понимает это»
.
Восхищаясь работой Никотеро, Бергера и их команды, создавшей множество эффектов, Рэйми говорит: «Если вы просите Грега или Говарда о любом эффекте, который вам необходим, они всегда знают, что сделать для того, чтобы предоставить вам эту иллюзию, которую камера может снять под нужным вам углом. Они создают действительно оригинальное, пугающее искусство в жанре хоррор и доставляют его на съемочную площадку, вводят в действие фильма своих кукол и замечательно работают с ними»
.
Дизайн фильма
Натурные съемки фильма начались в городе Тарзана, Калифорния, в ныне пустующем помещении бывшего банка, которое было переделано и декорировано как Wilshire Pacific Bank. Рабочее место Кристины было оформлено в приглушенных тонах художником-постановщиком Стивом Сэкладом, который как арт-директор принимал участие в создании фильма Рэйми «Человек-паук 2».
Необычный угол зрения (как в буквальном смысле слова, так и в переносном) и оригинальное чувство юмора придают фильму «Затащи меня в ад»
уникальное звучание. Окруженный невероятным количеством технических приспособлений, начиная от очень сложных декораций и до искусных ухищрений гримеров, Рэйми тем не менее сумел сосредоточиться на собственно истории, ее героях и исполнителях.
Дизайн декораций
Все пространство, оформленное Сэкладом, каждая его часть подчеркивает нарастающий драматизм событий. Бледная цветовая палитра банка вдруг шокирует зрителей неожиданным потоком красного; в экзотически обставленной, богато украшенной комнате, где проходит спиритический сеанс, происходит цепь невероятных событий; момент решающего сражения на кладбище предусматривает наличие хаоса, элементов готики и ощущения клаустрофобии, поскольку события происходят на глубине шести футов ниже поверхности земли. Для того, чтобы добиться той напряженности и того ужаса, которые предусмотрены сценарием, дизайнерам фильма необходимо было обустроить выбранное для натурных съемок место, а также с нуля построить декорации.
«Для Рэма Джэса и Кристины мы придумали биографии, так что их комнаты наполнены семейными ценностями и теми вещами, которые им дороги в тот момент, когда мы видим их на экране
, — говорит Сэклад. — Мы могли совершить только одну ошибку: сделать их комнаты не вполне достоверными, не вполне настоящими. Сэм очень хотел, чтобы его герои жили в реальном мире. Поскольку, если это не так, то фальшивая стена, которая обрушивается на девушку, в этом случае не сработает, не будет выглядеть реалистично. Чем более реальным выглядит мир, в котором живут герои, тем более жутким становится ощущение ужаса от того, что происходит с ними»
.
Форма вытекает из содержания, и это справедливо по отношению к декорациям, которые изображали спальню Кристины и комнату, в которой проходил спиритический сеанс, сооруженным в павильонах студии 20th Century Fox. Сэклад построил комнату со сдвижными стенами и потолком, проконсультировавшись предварительно с режиссером второй съемочной группы и координатором трюковых съемок Рэнди Бекманом о том, как сделать пространство более пригодным для его целей и задач.
«Еще за месяц до того, как было закончено строительство декораций, координатор трюковых съемок начал репетиции необходимых ему трюков, связанных с полетами
, — говорит Сэклад. — Во время этих репетиций Рэнди смог установить, где ему необходимо проделать дыры в стенах, через которые впоследствии будет протянута проволока. Дизайн потолка был разработан на очень раннем этапе, а в ходе репетиций стало ясно, какие части потолка должны быть подвижными, чтобы можно было осуществить те или иные задумки»
.
Когда была сооружена комната для спиритического сеанса, дизайнер декораций Дон Дайерс заполнил пространство комнаты потрепанными экзотическими предметами. Все должно было выглядеть так, словно покоилось здесь в течение как минимум 30 лет. «Мы взяли старинные книги и еще состарили их, чтобы было впечатление, что они стоят тут уже лет 40
, — говорит Дайерс. — Мы взяли старую мебель, состарив и ее, потерев проволочными щетками. Мы поставили скамьи в марокканском стиле, и я попросил специалиста по обивке мебели вынуть пару горстей набивки из каждой подушки, чтобы на них образовались углубления, и они стали бугристыми. Старинные подушки старить далее уже было незачем. Всю эту красоту мы набрали по разным старым реквизиторским»
.
Дизайн костюмов
Очень серьезный вклад в создание разнообразного мира фильма «Затащи меня в ад»
внесла Айзис Массенден, художник по костюмам. То, что другие делали при помощи декораций, Айзис хотела сделать посредством костюма: то есть постараться рассказать историю каждого персонажа. «В начале фильма мы видим Кристину как амбициозную молодую девушку, сотрудницу банка, которая старается быть консервативной в одежде, но обладает чувством стиля
, — объясняет Айзис. — Поскольку ее психическое состояние ухудшается, и ей постоянно угрожает неизвестная сверхъестественная сила, она начинает терять ориентацию. И это отражается в ее одежде. Мы отказались от ярких цветов в одежде, чтобы подчеркнуть, как она удручена»
.
Для художника по костюмам в фильме «Затащи меня в ад»
было действительно невероятно широкое поле деятельности, поскольку речь шла как об офисных нарядах Кристины, так и об одежде экстрасенса Рэма Джэса. Массенден вместе с актерами добивалась того, чтобы внешность каждого персонажа была достоверной.
Такое сотрудничество актеров и художника вполне себя оправдало. «Дайлип был очень забавен
, — говорит Массенден, вспоминая, как Рао украсил свой профессорский пиджак. — Мы хотели, чтобы в мире духов он выглядел как вполне современный молодой человек. Дайлипу принадлежит замечательная идея: якобы его герой из каждого путешествия привозил браслеты, украшенные спиритическими символами. Когда мы собрали их много, я обнаружила среди них и очень старые экземпляры, и бусы с Тибета, и браслеты индейцев племени хопи, и браслеты из Южной Африки. И все эти символы различных спиритических миров мы надели ему на руку. Это выглядит просто фантастически, и это помогает раскрыть характер героя»
.
Некоторые предметы одежды мы приобрели, некоторые были изготовлены нами самостоятельно. «Все вещи для Лорны мы сделали в двух экземплярах, поскольку им предстояли такие испытания
, — вспоминает Массенден. — Среди этих вещей было пальто фасона 1960-х годов, много блузок из рельефной ткани с кокеткой из полиэстера, которые она могла купить в дешевых магазинах лет 15 назад. Еще в ее гардеробе была старая тяжелая шерстяная юбка, которую она могла носить всю жизнь, и туфли без каблуков»
.
Все эти многочисленные мелкие решения и создали характерный мир фильма «Затащи меня в ад»
. «Вы ступаете на съемочную площадку, всматриваетесь в детали
, — говорит Грант Кёртис, — и понимаете, что благодаря дизайну Стива, декорациям Дона, бутафории Эллен
(мастер-бутафор Эллен Фрёнд) сверхъестественный мир окружает Кристину со всех сторон. Он всегда стоит у нее плечом: это может быть странная картина или пятно плесени причудливой формы на стене или когда кажется, что просто что-то не так... в чем есть что-то дьявольское или демоническое»
.
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Компании Universal Pictures и Ghost House Pictures представляют Элисон Ломан в фильме «Затащи меня в ад»
, в котором также снимались Джастин Лонг, Лорна Рэвер, Дайлип Рао, Дэвид Пэймер и Адриана Барраза. Режиссер по кастингу — Джон Папсидера, CSA; спецгрим — Грегори Никотеро и Говард Бергер. Сопродюсеры — Кристен Карр Стабб и Айван Рэйми; координатор видеоэффектов — Брюс Джонс. Композитор — Кристофер Янг; художник по костюмам — Айзис Массенден. Режиссер монтажа — Боб Муравски; художник-постановщик — Стив Сэклад. Главный оператор — Питер Деминг, ASC; исполнительные продюсеры — Джо Дрейк и Натан Кахейн. Продюсеры — Роб Тейперт и Грант Кёртис. Авторы сценария — Сэм Рэйми
и Айван Рэйми; режиссер — Сэм Рэйми
. © 2009 Universal Studios. www.dragmetohell.net
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