Завершение съемок фильма «Поцелуи падших ангелов»

Завершился съемочный период фильма «Поцелуи падших ангелов».

Кинокомпания «Константа Фильм» представляет свой первый полнометражный проект по одноименной повести Константина Филимонова. Авторами сценария криминальной драмы стали Константин Филимонов и братья Свешниковы, а режиссером – Александр Аравин («Каменская-4», «Московские окна»).

Роман (Евгений Сидихин) – влиятельный бизнесмен из промышленного города. Отчасти его бизнес связан с криминалом. У Романа спокойная семейная жизнь, он любящий отец, и готов на все ради своих детей, однако отношения с женой Мариной (Любовь Толкалина) давно остыли, и превратились в дружбу.

Во время деловой поездки в Москву, Роман влюбляется в молодую художницу Алену (Юлия Галкина). С Аленой Роман вновь вспоминает, что такое любовь и искренние чувства. Семейная жизнь Романа и Марины дает трещину. В бизнесе у Романа тоже возникают проблемы – кто-то «копается» в его банковских счетах, следуют предательства от партнеров. Роман узнает о том, что его собираются «устранить».