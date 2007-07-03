Натурщица - нам сделали красиво

3 июля 2007 года в кинотеатре «Пушкинский» состоялась столь долгожданная премьера фильма "Натурщица" по мотивам рассказа Ю.Нагибина "Трое и одна, и еще один" режиссера Татьяны Воронецкой. Картину уже успели представить на двух кинофестивалях: Кинотавре в Сочи и ММКФ в Москве, но от этого премьера не стала менее торжественной и представительной.
В главных ролях снялись Виктория Толстоганова
и Даниил Спиваковский
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«Начало прошлого века. В жаркий, летний Тифлис из-за границы приезжает загадочная пара. Кто они, что их связывает, зачем они здесь?
Она прекрасна. С ее лица не сходит улыбка, её движения легки и грациозны. Ее поступки спонтанны и интуитивны. Ее окружение — талантливые и импульсивные художники и поэты, умеющие чувствовать тонко и любить страстно. Она — воздух, невесомый, прозрачный.
Он же, напротив, сдержан, сосредоточен и подозрителен. Он — человек дела, фантазиям и мечтам он предпочитает определенность. Он ревнует ее и хочет обладать ею безраздельно. Но как можно запереть в клетке, пусть даже золотой, дуновение ветра?»
Столь сложные взаимоотношения таких разных людей неминуемо ведут к трагической развязке.
События разворачиваются в Тифлисе на фоне зарождающегося революционного движения, которое должно добавлять напряженности событиям, но почему-то выглядят неуместным и надуманным. Человеческая драма, которая должна нести в себе бурю эмоций, приглушается. Ревность, бушующая настолько глубоко внутри актера, что даже в глазах его не отражается, выливается в пистолетные выстрелы, ставящие окончательную точку в судьбах главных героев, спасают их и от времени, и от себя.
Что же остается? Мастерски снятый антураж и хорошая игра актеров делает фильм приятным для просмотра и оставляет ощущение забытого красивого кино.
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