Оргкомитет международного кинофестиваля современного кино «2 in 1»
и компания Cinemotion_lab
собрали поклонников авторского кинематографа 31 июля в парке «Коломенское» на собственной площадке, развернутой в рамках ежегодного Пикника «Афиши»
.
Гости площадки «Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1»
смогли не только пообщаться в неформальной обстановке с мастерами отечественного кино и просто единомышленниками, но и принять участие в творческих конкурсах и зажигательных лотереях. Так, участникам предлагалось ответить на вопросы викторины или придумать яркий слоган для фестиваля «2 в 1»
. Победители получали приглашения на фестиваль «2 in 1»
и сертификаты на бесплатное обучение в школе сценарного и писательского мастерства Cinemotion_lab
.
Но «гвоздем» программы, безусловно, стало приглашение всем желающим снять кино самостоятельно – от создания сценария будущего фильма и прохождения кастинга до его съемок. Участникам съемки была задана тема, в рамках которой нужно было придумать сценарий для трехминутного фильма. Из большого количества оригинальных сюжетов компетентное жюри, состоящее из представителей сценарного агентства Cinemotion
и Кинофестиваля «2 in 1»
, выбрало лучшие истории, которые авторы тут же воплощали в жизнь с помощью профессиональных мастеров. Одновременно на площадке проводился кастинг, прошедшие его новоиспеченные актеры репетировали сцены, и, наконец, наступал момент для команды «Мотор!».
В съемочном процессе приняли участие настоящие гуру российской киноиндустрии - известные режиссеры, сценаристы, кинопродюсеры, актеры. Площадку посетили: актриса Алиса Хазанова
, кинокритик Алексей Медведев
, продюсер Елена Яцура
, сценарист Александр Талал
и многие другие. Команду «Мотор!» давали режиссеры Павел Бардин
и Олег Галин
, а монтаж сделала Вероника Чибисова
(режиссёр монтажа телевизионных проектов «Ликвидация»
и «Глухарь»
). Организаторы мероприятия раскрыли желающим некоторые профессиональные секреты, провели небольшие мастер-классы, дали компетентные советы, ну и, конечно, поделились своим видением грядущего кинофестиваля.
Школа Cinemotion_lab
была открыта на базе первого в России сценарного агентства «CINEMOTION SA»
. Шанс стать сценаристом и писателем есть у каждого — это профессия, которой можно овладеть. За годы работы с авторами, специалисты школы создали и отточили метод, который позволяет освоить мастерство быстрее и проще, чем об этом пишут в учебниках.
Организатором фестиваля «2 in 1»
стала компания «Интерфест»
, которая ранее на протяжении трех лет проводила фестиваль «Завтра/2morrow»
. В разное время гостями и членами жюри кинофорума становились Йос Стеллинг
, Абель Феррара
, Мишель Уэльбек
, Леос Каракс
, Рутгер Хауэр
, Антон Корбайн
и многие другие.
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