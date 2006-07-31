Премьеры в Венеции

63-й Международный кинофестиваль в Венеции (начало 30 августа) объявил свою программу. Организаторы кинофорума подчеркивают, что в этом году в его программе только премьеры.

Впервые за несколько последних лет в нем хорошо представлено кино России. Специальная программа "Тайная история" посвящена музыкальному кино. Это обширная панорама истории "русского мюзикла" от "Веселых ребят" Григория Александрова до "Карнавальной ночи" Эльдара Рязанова и "Романса о влюбленных" Андрея Кончаловского.

Российское кино в главном конкурсе будет представлено любовной драмой Ивана Вырыпаева "Эйфория" с Полиной Агуреевой и Максимом Ушаковым. Вне конкурса покажут "Остров" Павла Лунгина с Петром Мамоновым, Дмитрием Дюжевым и Виктором Сухоруковым; в программе "Горизонты" - "Свободное плаванье" Бориса Хлебникова.



Источник: ГТРК "Культура"