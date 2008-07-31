Компания STAR MEDIA начинает съемки лирической комедии

анонс

За годы своей работы для студии «Мосфильм» тов. Ермолинский проявил себя как добросовестный писатель, активно борющийся за выполнение задач, стоящих перед советской кинематографией.

29 января 2007

"Война и мир". Бородинское сражение

Съемки во второй экспедиции начались 1 августа 1963 года, а само Бородинское сражение начали снимать ближе к сентябрю. Несмотря на то что у съемочной группы уже был опыт подобных съемок , однако эти съемки стали самыми сложными: в них принимали участие почти 13 тысяч 500 пеших солдат, изображавших русские и французские войска, 1500 конников.