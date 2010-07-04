«Счастье мое» получило Гран-при на фестивале в Вологде

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2 февраля 2008 «Папины дочки» - третий сезон Съемочная группа ситкома «Папины дочки» закончила работу над третьим сезоном!

19 февраля 2013 Смех сквозь кильку и сало в шоколаде от звезд ТНТ Виктор Логинов не стал Букиным, Анна Антонова упала в обморок, а актеры сериала «Любовь на районе» накормили посетителей дорогого ресторана бутербродами с килькой и салом в шоколаде.

10 декабря 2006 Фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» выходит на экраны СССР Знаменитая документальная картина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» о нацистской Германии вышла вышла на экраны СССР 16 декабря 1965 года. Впервые неигровой фильм становится общественно-значимым событием, на равных конкурируя в кинотеатрах страны с картинами, снятыми в традиционно кассовых жанрах.