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«Счастье мое» получило Гран-при на фестивале в Вологде

4 июля
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4 июля 2010
С 4 по 8 июля прошел в Вологде прошел Первый международный фестиваль молодого европейского кино «Voices». 10 картин было представлено на суд весьма внушительного жюри: председатель Сергей Бодров, польский режиссер Кшиштоф Занусси, российские актеры Дарья Мороз, Алексей Гуськов, французский актер Клод Басе.
Россию в конкурсе представляли фильмы «Пропавший без вести» Анны Фенченко и «Счастье мое» Сергея Лозницы. Единогласным решением жюри «Счастье мое» получило Гран-при.
«Мы поддержали этот фильм, потому что такие картины снимают не каждый день. Это жесткая картина, это горькая картина. Но ведь все лекарства – горькие, сладкие лекарства не помогают. И мне кажется, такие картины нужны, несмотря на их жесткий взгляд», - прокомментировал решение Сергей Бодров, - «Оценивать фильмы было несложно, собралась очень хорошая компания в жюри. Многие из этих картин очень интересные, неплохая польская картина «Реверс», мне также понравился русский фильм «Пропавший без вести». Но отметить все просто невозможно и мы выбрали то, что заставило на себя обратить особое внимание. Мы в своей оценке руководствовались критерием: фильм не должен оставлять нас равнодушными – он должен задевать или восхищать».
Поздравляем Сергея Лозницу с этой наградой, а вологжан – с рождением нового фестиваля!. Надеемся, что и в будущем «Voices» будет делать ставку на качественное авторское кино.

Остальные призы распределились следующим образом:
Лучший сценарий - Николя Альберни и Жан Маш, «Восьмая страна чудес» (Франция)
Лучшая режиссура - Борис Ланкош, «Реверс» (Польша)
Лучшая актерская работа - Агата Бузек, «Реверс» (Польша)
Лучший актерский ансамбль - фильм «Нам бы только ночь простоять» (Франция)

Подробнее о фестивале можно прочитать на сайте http://www.cultinfo.ru

Ссылки по теме:
«Счастье мое» - лучший фильм
Дневник «21 Кинотавра». Конкурс. Часть 1.
Дневник «21 Кинотавра». Конкурс. Часть 5.

Екатерина Визгалова
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персоны
Сергей Бодров (ст.)Агата БузекКшиштоф ЗануссиСергей ЛозницаДарья МорозАнна Фенченко
фильмы
Пропавший без вестиСчастье моё

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