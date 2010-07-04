«Счастье мое» получило Гран-при на фестивале в Вологде

С 4 по 8 июля прошел в Вологде прошел Первый международный фестиваль молодого европейского кино «Voices»
. 10 картин было представлено на суд весьма внушительного жюри: председатель Сергей Бодров
, польский режиссер Кшиштоф Занусси
, российские актеры Дарья Мороз
, Алексей Гуськов
, французский актер Клод Басе
.
Россию в конкурсе представляли фильмы «Пропавший без вести» Анны Фенченко
и «Счастье мое» Сергея Лозницы
. Единогласным решением жюри «Счастье мое»
получило Гран-при
.
«Мы поддержали этот фильм, потому что такие картины снимают не каждый день. Это жесткая картина, это горькая картина. Но ведь все лекарства – горькие, сладкие лекарства не помогают. И мне кажется, такие картины нужны, несмотря на их жесткий взгляд»
, - прокомментировал решение Сергей Бодров
, - «Оценивать фильмы было несложно, собралась очень хорошая компания в жюри. Многие из этих картин очень интересные, неплохая польская картина «Реверс», мне также понравился русский фильм «Пропавший без вести». Но отметить все просто невозможно и мы выбрали то, что заставило на себя обратить особое внимание. Мы в своей оценке руководствовались критерием: фильм не должен оставлять нас равнодушными – он должен задевать или восхищать».
Поздравляем Сергея Лозницу
с этой наградой, а вологжан – с рождением нового фестиваля!. Надеемся, что и в будущем «Voices» будет делать ставку на качественное авторское кино.
Остальные призы распределились следующим образом:
Лучший сценарий
- Николя Альберни и Жан Маш
, «Восьмая страна чудес» (Франция)
Лучшая режиссура
- Борис Ланкош
, «Реверс» (Польша)
Лучшая актерская работа
- Агата Бузек
, «Реверс» (Польша)
Лучший актерский ансамбль
- фильм «Нам бы только ночь простоять»
(Франция)
Подробнее о фестивале можно прочитать на сайте http://www.cultinfo.ru
Ссылки по теме:
«Счастье мое» - лучший фильм
Дневник «21 Кинотавра». Конкурс. Часть 1.
Дневник «21 Кинотавра». Конкурс. Часть 5.
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