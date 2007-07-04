Открытие памятника Андрею Краско

анонс

18 февраля 2013 Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани Музей кино представил в Москве ретроспективу фильмов известного режиссера Отара Иоселиани.

18 февраля 2013 Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино" С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино".

21 октября 2007 Победители конкурса "ТЭФИ-2006" в номинации "Профессии" Обладатели главной телевизионной премии страны "ТЭФИ-2006" в 28 номинациях были названы 17 ноября на торжественной церемонии в Московском международном доме музыки. Победители конкурса "ТЭФИ-2006" определялись непосредственно в зале голосованием жюри из 13 академиков Академии российского телевидения (АРТ), произвольно выбранных компьютером.