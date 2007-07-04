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Открытие памятника Андрею Краско

4 июля
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4 июля 2007
4 июля 2007 года, в годовщину со дня смерти Андрея Краско, на его могиле в Комарово под Санкт-Петербургом был открыт памятник. В 2006 году Андрей Краско скоропостижно скончался в Одессе, во время съемок фильма "Ликвидация". В августе 2007 года ему бы исполнилось 50 лет. На памятнике, кроме портрета актера, изображены театральные маски и подводная лодка. На появлении последней настояли военные моряки, очень ценившие Краско, за, по их мнению, его лучшую роль — командира подводной лодки в фильме "72 метра". Краско посмертно был объявлен почетным членом петербургского клуба моряков-подводников. Деньги на памятник собирали друзья и близкие актера. Его отец, народный артист России Иван Краско, сердечно поблагодарил всех пожертвовавших средства. Не так давно на экраны вышел последний фильм Андрея Краско — "Я остаюсь".
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72 метраЛиквидацияЯ остаюсь

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