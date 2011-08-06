Из протокола допроса Довженко А.П.

анонс

16 июля 2007 года на площади Звёзд российского кинематографа состоялась закладка именной плиты Николая Караченцова.

3 августа 1959

За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!

Первый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) под девизом: «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открылся 3 августа 1959 года.