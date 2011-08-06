Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Из протокола допроса Довженко А.П.

5 июля
Все года

Хроника кино >>
5 июля 1956
Вопрос. Были ли вы знакомы с Гавронским Александром Осиповичем?
Ответ. Да. Гавронского Александра Осиповича я знал по совместной работе на Киевской киностудии примерно с 1932 по 1934 год. Гавронский тогда являлся кинорежиссером. В 1934 году я из Киева уехал в Москву и с тех пор его не встречал, но слышал, что Гавронский был арестован.

Вопрос. Как вы можете охарактеризовать Гавронского?
Ответ. Гавронский производил на меня впечатление человека очень культурного, в высшей степени приятного в отношениях. Как режиссер он мне помогал, хороший работник. С точки зрения его политических взглядов, я о Гавронском ничего предосудительного не знаю. Общаясь с Гавронским, мне приходилось, видимо, беседовать на политические темы, но на моей памяти не осталось каких-либо антисоветских суждений со стороны Гавронского.

Вопрос. Назовите знакомых Гавронского?
Ответ. Я помню только ассистентов Гавронского — Улицкую и Винокурова, Улицкая впоследствии стала его женой, а Винокуров в настоящее время работает в аппарате Секретариата Союза советских писателей.

Дополнений нет. Записано правильно и мною прочитано.
Ал.Довженко
Допросил: ст. следователь капитан Кремлев
5 июля 1956 года

Публикация журнала "Искусство кино", № 10, 1997 год
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ГавронскийАлександр Довженко

фотографии >>
Из протокола допроса Довженко А.П. фотографии
Из протокола допроса Довженко А.П. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Ольга Лозовая
1 июля ушла из жизни актриса Ольга Лозовая.
Хасан Хажкасимов
30 июня ушёл из жизни режиссёр Хасан Хажкасимов.
Андрей Можаев
29 июня ушёл из жизни сценарист Андрей Можаев.
Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.

День рождения >>

Тимур Бадалбейли
Степан Бекетов
Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Максим Коновалов
Павел Морозенко
Анна Тихонова
Василий Фунтиков
Женевьева Град
Ева Грин
Иза Миранда
Уоррен Оутс
Иоанна Пежак
Эди Фалко
Хайо фон Штеттен
все родившиеся 5 июля >>

Премьеры ТВ

Ёлки 5
6 июля
Россия 1
Огни большой деревни
6 июля
Россия 1
Джейсон Борн
7 июля
Первый канал
Фламинго
7 июля
Россия 1
Сказ о Петре и Февронии
8 июля
Первый канал
Sпарта
9 июля
Первый канал
Селфи
10 июля
Россия 1
Вычислитель
11 июля
Россия 1

ревью