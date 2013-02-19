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"Мне предъявили обвинение в преступной, шпионской связи с американцем..."

5 июля
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5 июля 1938
В 1937 году по обвинению в "антисоветчине" был осужден старший брат Георгия - Борис. Его посадили за то, что за неимением теплой обуви он не пришел попрощаться с Кировым в 1934 году.
Семью Жженовых выслали в Казахстан. Георгий ехать в ссылку отказался. И ему это припомнили. Во время съемок фильма "Комсомольск" в 38-м году вместе со звездами советского кино Н. Крючковым, П. Алейниковым, И. Кузнецовым и другими Георгий Жженов отправился на поезде в Комсомольск-на-Амуре. Во время поездки он познакомился с американцем Файмонвиллом, ехавшим во Владивосток. Знакомство стало для Георгия Степановича роковым. Его использовали как повод для обвинения в шпионской деятельности.
Георгий Жженов:
"Последний раз я видел Файмонвилла в Большом театре на спектакле "Лебединое озеро". Со мной были мои друзья – Вера Климова и ее муж Заур-Дагир, артисты Московского театра оперетты. В антрактах мы разговаривали с ним о балете, об искусстве вообще, курили сигареты (его сигареты).
Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как можно вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя...
...Ночью 5 июля 38-го года я был арестован. Мне предъявили обвинение в преступной, шпионской связи с американцем. Меня вынуждали признаться, что Файмонвилл завербовал меня как человека, мстящего за судьбу брата..."

Его приговорили к пяти годам заключения. Куда Георгий Жженов только не жаловался: начальнику тюрьмы, Верховному прокурору, Калинину, Сталину – все было бесполезно!.. Его отправили на Колыму.
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