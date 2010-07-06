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«По горячим следам». Съёмки

6 июля
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6 июля 2010
«По горячим следам». Съёмки
6 июля 2010 года кинокомпания «Мотор Фильм студия» приступила к съемкам детективного телесериала «По горячим следам». Съемки прошли в Москве и Московской области и продлились до февраля 2011 года.
В ролях: Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев, Александр Тютин, Владимир Епифанцев, Дарья Сагалова, Дмитрий Титов
Режиссер: Илья Максимов
Сценарий: Сергей Степанов
Оператор-постановщик: Юрий Бехтерев
Художник-постановщик: Антонина Маврина
Продюсеры: Максим Стишов, Дмитрий Фикс
Исполнительные продюсеры: Михаил Курбатов, Артем Чуба
«По горячим следам». Съёмки
Главные герои сериала, майор милиции Любовь Суворова (Мария Порошина) и капитан Андрей Шульгин (Вячеслав Разбегаев) - сотрудники специального отдела МВД, занимающегося поиском пропавших людей. Суворовой и Шульгину помогает стажёр Ольга (Дарья Сагалова), прилежная и добросовестная девушка, на которую всегда можно положиться. Вместе они берутся за дела, на которые иные следователи махнули бы рукой и доводят начатое до конца, чего бы это ни стоило. Герои знают - действовать нужно быстро, ведь отыскать пропавшего человека можно только по горячим следам!

www.motorfilmstudio.ru
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персоны
Юрий БехтеревВладимир ЕпифанцевМихаил КурбатовАнтонина МавринаИлья МаксимовМария ПорошинаВячеслав РазбегаевДарья СагаловаСергей СтепановМаксим СтишовДмитрий ТитовАлександр ТютинДмитрий ФиксАртем Чуба
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По горячим следам

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Дарья Сагалова
«По горячим следам». Съёмки фотографии
«По горячим следам». Съёмки фотографии
«По горячим следам». Съёмки фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Менсулу (Лянтор)   2.08.2011 - 06:21
Да мне Мария Порошина тоже очень нравится! Она не просто умничка , а она Супер умничка=) моя любимая актриса!Дай бог ей здоровье и счастья=) И побольше хороших фильмов как и эти=) читать далее>>
№ 2
НеВадимка   8.01.2011 - 18:13
Поскорей бы посмотреть! М.Порошина умничка играет суперски! читать далее>>
№ 1
Евг   18.07.2010 - 04:18
Это что, шутка? Где вы видели таких следователей (а тем более ментов) как Дарья Сагалова? Нет, это стеб.. читать далее>>
kino-teatr.ru:
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