Тарковский - в Нью-Йорке

анонс

16 августа 2006

Россия без телевидения

В воскресенье, 27 августа 2000 года, в три часа дня на Останкинской телебашне начинается пожар. Через полчаса после начала пожара прерывается трансляция некоторых телеканалов. Прекращается вещание на дециметровых каналах, а также на центральных НТВ, ТВ-6, ТВЦ, "Культура".