Тарковский - в Нью-Йорке

7-14 июля Film Society of Lincoln Center представляет программу Revisiting Tarkovsky — полную ретроспективу фильмов великого русского режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского
.
«Мы с гордостью представляем ретроспективу этого кинематографического гения, имя которого стоит в одном ряду с именами Феллини, Годара, Куросавы и Бергмана. Тарковский снял всего семь картин, но каждая из них становилась настоящим событием в мире кино»
, — говорится на сайте Киносообщества Линкольн-центра в Нью-Йорке.
В программе ретроспективы, кроме шедевров мастера, - документальный фильм Дмитрия Траковского «Встречи с Андреем Тарковским»
, где о великом режиссере рассказывают актеры Эрланд Йозефсон
и Домициана Джордано
, режиссер Кшиштофф Занусси
, продюсер Франко Терилли
, а также сын Тарковского
— Андрей Андреевич.
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