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Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

7 июля
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7 июля 1979
Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры. В прокате фильм имел большой успех у зрителей.
Но любители театра не могли не сравнивать картину со спектаклем Театра им. Ленинского комсомола ( ныне - "Балтийский дом"), поставленном Геннадием Михайловичем Опорковым. Этот легендарный спектакль остался в памяти многих ленинградцев как самое сильное театральное впечатление их жизни, а отчаянный финальный крик Кати-Ларисы Малеванной "Я скучаю по тебе, Митя!" до сих пор остается для них образцом сценической искренности и абсолютной любви. Митю сыграл Роман Громадский, в котором режиссер сумел разглядеть и скрытую нежность и умение небанально говорить о любви.
Сравнение этих двух работ - спектакля и кинофильма, было явно не в пользу последнего. В семидесятых годах, в условиях торжествующей несвободы, всех поразила постановка этой печальной и пронзительной пьесы Геннадием Опорковым в Театре Ленинского комсомола. А в фильме Павла Арсенова недоставало тонкого психологического рисунка героев, присущего спектаклю. Показав в начале картины полный "набор" разводов в зале суда, режиссер сосредоточился на детальном ( и потому затянутом) описании истории Мити и Кати ( А.Абдулов и И.Алферова).
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персоны
Александр АбдуловИрина АлфёроваРоман ГромадскийЛариса Малеванная
фильмы
С любимыми не расставайтесь

обсуждение >>
№ 2
Екатерина (Волжский)   26.08.2008 - 09:48
Это один из моих любимых фильмов! С нетерпением жду - его сегодня будут показывать по телеку, запишу на диск обязательно! Это очень стильный (если это слово не обидит фильм), оригинальный ,искренний... читать далее>>
№ 1
гриша (спб)   28.10.2007 - 22:04
посмотрел сегдня это кино...наконец-то с начала и до конца - впечатление осталось неплохое..возможно из -за моей нынешней ситуации.. что то в этом роде происходит и у меня... немного не хватает в фильме... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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