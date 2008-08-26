Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры. В прокате фильм имел большой успех у зрителей.

Но любители театра не могли не сравнивать картину со спектаклем Театра им. Ленинского комсомола ( ныне - "Балтийский дом"), поставленном Геннадием Михайловичем Опорковым. Этот легендарный спектакль остался в памяти многих ленинградцев как самое сильное театральное впечатление их жизни, а отчаянный финальный крик Кати-Ларисы Малеванной "Я скучаю по тебе, Митя!" до сих пор остается для них образцом сценической искренности и абсолютной любви. Митю сыграл Роман Громадский, в котором режиссер сумел разглядеть и скрытую нежность и умение небанально говорить о любви.

Сравнение этих двух работ - спектакля и кинофильма, было явно не в пользу последнего. В семидесятых годах, в условиях торжествующей несвободы, всех поразила постановка этой печальной и пронзительной пьесы Геннадием Опорковым в Театре Ленинского комсомола. А в фильме Павла Арсенова недоставало тонкого психологического рисунка героев, присущего спектаклю. Показав в начале картины полный "набор" разводов в зале суда, режиссер сосредоточился на детальном ( и потому затянутом) описании истории Мити и Кати ( А.Абдулов и И.Алферова).