Награды режиссера Алексея Попогребского

анонс

3 июля 1939

Первая кинороль Бориса Андреева

В июле 1939 года на экраны СССР вышел фильм Ивана Пырьева "Трактористы". Лента имела оглушительный успех у зрителей. Песни из фильма тут же стали народными, вся страна запела песню о трех веселых друзьях-танкистах, а множество молодых парней уезжали из городов в деревни работать на тракторах, чтобы потом служить танкистами.