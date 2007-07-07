Награды режиссера Алексея Попогребского

Режиссер вертикального сериала Амедиа, «Судебная колонка
», Алексей Попогребский
получил четыре приза на 42-м кинофестивале в Карловых Варах за работу над картиной "Простые вещи".
Участвовавший в основном конкурсе 42 кинофестиваля в Карловых Варах российский фильм "Простые вещи" Алексея Попогребского увез с восточноевропейского кинофорума сразу четыре приза. До признания в Карловых Варах, летом в Сочи, фильм взял большинство наград XVIII открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Картина рассказывает о взаимоотношениях врача-анестезиолога и умирающего актера, который просит его о смертельной инъекции.
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