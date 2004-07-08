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Этапный фильм для коммерческого кинематографа России

8 июля
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8 июля 2004
В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза»... Блокбастеров не было.
Свершилось! На большие экраны в июле 2004 года вышел фильм, герои которого - колдуны, маги и ведьмы, живущие среди обычных людей. Это и социальная фантастика, и городская фэнтези, замешанная на отечественных мифах и легендах о ведьмах, колдунах и вампирах. Место действия Москва. Время действия спрессовано от средневековья до наших дней.
Интерес к первому российскому блокбастеру "Ночной дозор" был таков, что в кассах практически не осталось билетов на первые дни показа. Впервые в истории современного российского кинопроката отечественная картина стала кассовым лидером.
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