Этапный фильм для коммерческого кинематографа России

В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза»... Блокбастеров не было.

Свершилось! На большие экраны в июле 2004 года вышел фильм, герои которого - колдуны, маги и ведьмы, живущие среди обычных людей. Это и социальная фантастика, и городская фэнтези, замешанная на отечественных мифах и легендах о ведьмах, колдунах и вампирах. Место действия Москва. Время действия спрессовано от средневековья до наших дней.

Интерес к первому российскому блокбастеру "Ночной дозор" был таков, что в кассах практически не осталось билетов на первые дни показа. Впервые в истории современного российского кинопроката отечественная картина стала кассовым лидером.