Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино

9 июля в Государственном музее А.С. Пушкина KupiVIP.ru
торжественно был открыт социально-благотворительный проект Sovietsky Boutique
в поддержку ветеранов отечественной киноиндустрии.
Девиз аукциона - «Время – лучший дизайнер. История – лучший бренд»
- как нельзя точно отражает смысл, вложенный создателями в данный проект. История людей непрерывно связана с историей вещей, и именно вещи могут ярко продемонстрировать дух эпохи. Поэтому в рамках интернет-проекта Sovietsky Boutique
была реализована уникальная возможность приобрести винтажные вещи советских времен на специально организованном интернет-аукционе. У отдельно взятых лотов в проекте был свой «держатель». В качестве «держателей» выступили российские дизайнеры Маша Цигаль, Константин Гайдай, актеры Анна Большова
, Дмитрий Певцов
, Валентина Талызина
, Светлана Светличная
, Оскар Кучера
и многие другие.
В основной части мероприятия прошла торжественная церемония вручения проданных в ходе интернет-аукциона лотов, вручать которые на сцену поднялись известные актеры и деятели культуры, среди которых Анна Невская
, Екатерина Волкова
, Андрей Финягин
, Лидия Федосеева-Шукшина
, Лариса Рубальская, Оскар Кучера
, исполнивший несколько песен, и многие другие. А специально для гостей, ностальгирующих по советским временам, была устроена фотосессия в ретро-стиле на память от проекта Sovietsky Boutique
.
Создавая проект Sovietsky Boutique
, шопинг-клуб KupiVIP.ru
прежде всего хотел привлечь внимание аудитории к новейшей истории России, ее культурным и духовным ценностям. Но, безусловно, основной задачей создания проекта стала помощь ветеранам одной из самых сложных, но в то же время и самых интересных профессий. Эта профессия – актер кино. Все собранные в ходе интернет-аукциона деньги были направлены на осуществление благотворительных программ в поддержку ветеранов отечественного кинематографа.
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