Сергей Параджанов исключен из Союза кинематографистов

Сергея Параджанова исключили из Союза кинематографистов 1 августа 1974 года, что было всего лишь соблюдением формальности - 15 лет Параджанов был лишен возможности снимать, он писал сценарии, ни один из которых не был принят в производство. 17 декабря 1973 года Сергей Параджанов был арестован по сфабрикованному обвинению. Сразу после ареста на киностудии им. Довженко в срочном порядке провели партсобрание с соответствующей повесткой дня. Киевскую квартиру режиссера конфисковали. При аресте исчезло семнадцать его сценариев. Часть была конфискована органами, часть заботливо прибрали к рукам друзья – "сохранить для Сережи". Ни одного из "сохраненных" сценариев не увидел... под своей фамилией.
Его "условно освободили" в 1977 году, когда Луи Арагон от Международного комитета по освобождению Параджанова (был такой комитет) уломал Брежнева, и тот дал добро на освобождение. Параджанова не могли отыскать в зонах чуть не полгода. Он был уже не Параджанов, а зэк номер такой-то. Часто перебрасывали из тюрьмы в тюрьму, "затирали". "Самое страшное, – говорил Параджанов, – когда тебя за ногу тихо будят ночью. Значит, переводят в другую зону".
По материалам Russiancinema.ru
и old.e-motion.com.ua
обсуждение >>