10 августа учреждены почетные звания «Народный артист РСФСР», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.08.1931

ВЦИК и СНК постановляют:

1. Звание народного артиста республики, а также звание заслуженного деятеля науки, техники или искусства присваивается гражданам постановлением Президиума ВЦИК по представлению народных комиссариатов и центральных учреждений РСФСР, цик'ов автономных республик, краевых и областных исполкомов и общественных организаций.

2. Звание заслуженного деятеля науки или техники присваивается за особо ценные труды в области науки или техники или за особо важные для социалистического строительства открытия и изобретения, или за выдающуюся научно-практическую и научно-популяризаторскую деятельность.

3. Звание заслуженного деятеля искусства присваивается за выдающуюся художественную деятельность или за исключительно ценные художественные произведения, выявленные во всех областях искусства.

4. Звание народного артиста Республики присваивается гражданам, имеющим исключительно высокие заслуги и достижения в области музыки, сценического искусства и кино, проявленные как в художественном творчестве, так равно и в исполнении.

Для деятелей театра и кино требуется стаж не менее 10 лет художественной работы их на советской сцене или экране.