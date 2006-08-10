Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Другой Хоттабыч

10 августа
Все года

Хроника кино >>
10 августа 2006
У зрителей появилась возможность погрузиться в мир джинов, магических бутылок и любви - 10 августа 2006 года состоялась премьера фильма Петра Точилина "Хоттабыч".
Это Фантастическая молодежная интернет-комедия, где все начинается с программиста Гены( Мариус Ямпольскис),которого в жизни преследует "черная полоса". По счастливой случайности в его нелегкой жизни появляется Хоттабыч,(Владимир Толоконников) убегающий от своего давнего врага - Шайтаныча( Марк Гейхман). Из всех героев старой сказки Лазаря Лагина в фильме остался только сам старик Хоттабыч.
Гена и Хоттабыч летают на поеденном говорящей молью ковре-самолете над Красной площадью, путешествуют в сетях Мировой Паутины и практикуют магию: превращают людей в вещи, а вещи в людей. Джинн помогает Гене найти свою любовь - американку Энни. Финальная схватка Шайтаныча и Хоттабыча происходит в виртуальном мире 3D-игр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владимир Толоконников
фильмы
Хоттабыч

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука

Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука

Третий международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука "Волоколамский рубеж" прощел в Волоколамске Московской области с 16 по 20 ноября 2006 года.
Правдивый главный герой

Правдивый главный герой

2 января 1975 года худсовет студии утвердил Юрия Никулина на роль военного журналиста Лопатина в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны »
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.

День рождения >>

Аурелия Анужите
Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Денис Ясик
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Анни Дюко
Ирена Карель
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
Джек Хейли
все родившиеся 10 августа >>

Премьеры ТВ

Конвой
10 августа
Первый канал
Господа полицейские
11 августа
Россия 1
Любовь по приказу
13 августа
Первый канал

ревью