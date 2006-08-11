Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Выставка достижений российского кинопроизводства в Выборге.

11 августа
Все года

Хроника кино >>
11 августа 2006
Торжественным шествием по городу и фильмом Рамиля Салахутдинова "Кружение в пределах Кольцевой" в Выборге открылся XIV фестиваль российского кино "Окно в Европу". По словам Армена Медведева, Президента Фестиваля, основная задача кинофестиваля - показать реальную картину достижений отечественного кино.
Жюри конкурса игрового кино под руководством режиссера Александра Прошкина ("Доктор Живаго") предстоит посмотреть десять фильмов, в том числе: "Мечта" Сергея Снежкина, "Нелегал" Бориса Фрумина и Юрия Лебедева, "Граффити" Игоря Апасяна, "Маяк" Марии Саакян, "Последний забой" Сергея Боброва, "Пробуждение" Станислава Лебедева, "Питер FM" Оксаны Быченковой, "977" Николая Хомерики, "Многоточие" Андрея Эшпая.
Все эти фильмы участвуют и в еще одном конкурсе прибалтийского фестиваля - "Выборгский счет". Здесь победители определяются на основании анализа анкет, которые после каждого сеанса заполняют все участники, гости и зрители фестиваля. В этом "зрительском конкурсе" к номинантам официальной программы добавятся "9 рота" Федора Бондарчука, "Гадкие лебеди" Константина Лопушанского, "Живой" Александра Велединского, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Русские деньги" Игоря Масленникова и другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
9 рота977Гадкие лебедиИзображая жертвуНелегалПитер FM

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Анна Ганн
Арлин Даль
Жорж Риго
Элисон Стоунер
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Премьеры ТВ

Конвой
10 августа
Первый канал
Господа полицейские
11 августа
Россия 1
Любовь по приказу
13 августа
Первый канал

ревью