Счастье - это когда тебя понимают

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11 августа
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11 августа 1969
11-го августа 1969 года на экраны вышел фильм режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника", главные роли в котором сыграли Вячеслав Тихонов и Ирина Печерникова.
Это была школьная история про беспокойный 9 "в" класс и учителя истории Мельникова, про сочинение на свободную тему и про то, как ребята сорвали урок молодой "англичанки" Натальи Сергеевны. Острые споры героев "Доживем до понедельника" кино-начальников. Многие из них увидели в картине вызов не только системе, но и всему существующему образу жизни. Картина вышла на экраны чудом. Запрет на съемки просто не успел прийти, потому что фильм был снят в рекордно короткие сроки - за 3,5 месяца и его копии уже успели отправить в министерство. Министр кинематографии А. В. Романов высоко оценил картину, но одновременно требовал внести около тридцати поправок. Ростоцкий согласился только на три.
Картину надолго спрятали, но, все же решили показать в Доме кино делегатам Всесоюзного съезда учителей. Перед показом на сцену вышли режиссер Станислав Ростоцкий, а также Вячеслав Тихонов, Нина Меньшикова, Ирина Печерникова, сыгравшие главные роли, другие артисты, занятые в картине. И когда зажегся свет, то учителя, стоя, скандировали: "Молод-цы!"

Из интервью Вячеслава Тихонова:
"Станислав Ростоцкий предложил сыграть учителя истории Мельникова в фильме "Доживем до понедельника". Я дважды отказывался, потому что после четырех лет, проведенных в мире Льва Толстого, не хотел играть роль учителя. Решился после того, как Станислав поставил жесткое условие: "Если ты мне друг — будешь играть!" Фильм имел большой успех, а мне он помог снова поверить в себя."
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персоны
Ирина ПечерниковаВячеслав Тихонов
фильмы
Доживем до понедельника

обсуждение >>
№ 1
Zaltik (Москва)   11.10.2007 - 21:50
Один из лучших советских фильмов о школе, о любви, да и вообще "семейных". До сих пор остался в памяти как одно из самых глубоких, сильных воспоминаний советского времени. А актёры (в первую... читать далее>>
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