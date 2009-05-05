"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…"

В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала. В часы его показа резко сокращалось число дорожно–транспортных происшествий, пустели травмопункты, в магазинах исчезали очереди и даже показатели преступлений ползли вниз. Персонажи сериала мгновенно стали героями сотен анекдотов, а фразы - "пошли в народ". В "Словаре крылатых слов русского кинематографа" (В.С.Елистратов)таких фраз, ставших поговорками, зафиксировано 43 единицы!

* "В любви я - Эйнштейн!"

* "Характер нордический, стойкий"

* "Не зарывайтесь, Штирлиц! Не зарывайтесь!"

* "Cейчас верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно!"