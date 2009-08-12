Документальный фильм о прошлогодних событиях между Грузией и Южной Осетией

анонс

9 июля 2006

Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР

Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".