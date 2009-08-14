«На измене». Репортаж со съемочной площадки.

На «Мосфильме» снимают новую российскую комедию положений «На измене»
, режиссер Александр Атанесян
. Он же автор сценария, написанного по мотивам пьесы Рэя Куни «Номер 13»
. Фабула фильма взята из пьесы, диалоги же и шутки – переписаны полностью.
Вкратце, речь пойдет о высокопоставленном чиновнике, который решил поразвлечься со своей секретаршей в одном из номеров дорогого отеля, но все пошло наперекосяк, когда он обнаружил на балконе бездыханное тело неизвестного мужчины. Боясь придать инцидент огласке, чиновник решил спрятать труп. Впоследствии выяснялось, что тело принадлежит детективу, нанятому мужем секретарши, который хотел уличить ее в измене. К действию подключаются всевозможные родственники, администрация отеля, а затем неожиданно оказывается, что детектив и не думал умирать.
Чтобы понять, как получается кино, одного дня на съемочной площадке – мало. Я пришла дважды, хотя и двух раз тоже мало. Ведь съемки игрового фильма – это очень медленный процесс. Часами ставят камеру и свет, репетируют, потом за пару минут делают два-три дубля и …переходят к следующей сцене. То есть опять – камера, свет, реквизит. Вот, девушка понесла горшок с цветком, вот актера увели переодеваться. Остальные сидят – курят. Много-много курят. Ждут, когда подойдет время их работы. На съемочной площадке всегда обязанности строго распределены.
- Это вы человек с пылесосом?
- Нет, я человек с удлинителем для пылесоса.
Каждый знает, к кому обратиться, чтобы: поправить микрофоны, убрать кресло из кадра, придержать дверь. Лишних людей нет.
- А это чей ребенок?
– спрашивает Александр Атанесян
, глядя на меня.
- Я журналист,
- робко отвечаю я.
- Такая маленькая, а уже журналист? Какое издание?
– допытывается режиссер
.
- Кино-театр.ру, электронное СМИ, сайт,
– объясняю с волнением.
- А, это такой коричневый?! Хороший сайт,
– говорит Александр
, и мне приятно.
- А кино-говно будет?
– спрашивает самый серьезный человек на площадке, главный оператор, продюсер Михаил Мукасей
.
- Будет. Вот, снимаем
, – отвечает режиссер
.
Идет 4-ый съемочный день, все работают легко, на подъеме (всего на съемки отведено чуть больше месяца). Сразу понятно, что снимают комедию
: атмосфера разряженная, режиссер
все время шутит. К тому же, все актеры на площадке - комедианты со стажем, они импровизируют в процессе съемок, придумывают позы, движения и даже иногда текст.
Именно актерский состав – главный козырь картины «На измене». Главную роль, роль чиновника, депутата исполняет Эдуард Радзюкевич
. ««Мы не закладывали в наше кино сатирический подтекст»,
- говорит пиар-директор фильма Мария Безрук
, - «Да, наш герой кандидат в депутаты Государственной Думы, в оригинале у Куни был сенатор. За окном номера, в котором разворачиваются события фильма, Кремль. Зритель, предпочитающий кино со смыслом, при желании, сможет провести некие параллели, но мы снимаем просто доброе, легкое, веселое кино для людей, уставших от борьбы за выживание. Пусть они придут в кинотеатр и посмеются от души»
.
Евгения Трофимова
играет любовницу депутата Лизу, Андрей Панин
– ее мужа, чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров
снимается в маленькой, но ключевой роли Детектива, вокруг которого закручивается вся история. В остальных ролях такие известные, любимые всеми актеры как Александр Олешко
, Нонна Гришаева
, Андрей Кайков
, Алексей Панин
, Александр Головин
. Игорь Верник
– настоящая бомба фильма. Он играет женскую роль. Верник играет влюбленную женщину!
На эту роль пробовались Вуличенко
, Стриженова
, но Верник
всех обошел, женщин не взяли, а он оказался самым смешным. Обещают пробы выложить в Интернет чуть позже. Очень хочется посмотреть.
Такие прекрасные актеры – залог успеха фильма. Режиссер
все время повторяет: «Когда актеры хорошие, режиссер не нужен».
Вся картина построена на диалогах
, тонком юморе
и актерских импровизациях
. Ограничения места действия и количества персонажей придают фильму камерный характер. Съемки ведутся в одной сквозной декорации мосфильмовского павильона. Здесь построен кусочек шикарного отеля: две гостиничные комнаты и коридор. Стены фанерные, а вот ковры, мебель, лампы – все настоящее, до сих пор не понимаю, откуда все это берут и куда девают после окончания съемок.
- Мне надоел этот лифт, пусть он выйдет из другого лифта. Пусть зритель видит, что у нас много денег. Пусть видит, что у нас ДВА лифта!
– опять шутит режиссер
.
Идут съемки эпизода Саши Головина
. После команды «Мотор… Начали»
страшно дышать. Зато после каждого снятого дубля – какая-то детская радость и облегчение.
- А не будет выглядеть странно, что у него губы шевелятся, а звука никакого нет?
– спрашивает звукорежиссер
.
- Пусть выглядит странно. Этот персонаж называется «странный мальчик из номера напротив»
- у Атанесяна
всегда есть достойный ответ.
Одну и ту же сцену снимают дважды – общий план (герой в полный рост) и крупный (герой по пояс), монтируют тут же на площадке, рядом с режиссерским экраном, режиссер монтажа Юрий Речинский
постоянно показывает уже готовые, хотя черновые эпизоды фильма. Только что это было просто набором составляющих: свет, камера, микрофон, артист, а теперь – уже кино!
Периодически в рацию говорят непонятные фразы: «попробуй 27»
или «на Панина поставим фронтальный, на Радзюкевич – боковой».
- Нет, ну все приходится держать в голове!
– Александр
обращается непосредственно ко мне.
- Вы же говорили, что режиссер не нужен?!
На самом деле, нужны, конечно, все. Это в кинотеатре кажется, что фильм – это актеры + камера. И никто не прочитает титры, в которых будет и гример, и костюмер, и буфетчица Лидия
и еще множество людей. В павильоне одних осветителей и монтажников больше, чем актеров. У каждого – своя «роль» в этом процессе.
- Почему у актера салфетка из кармана торчит? Что за люди! Отвернешься, а он уже салфетку себе запихал!
– возмущается костюмер
.
- А ты, если будешь так работать, пойдешь к Грымову!
– грозит Атанесян
и добавляет после паузы: «Вот так вот. Сидим, шутим. Как кино получается, никто не знает».
Выход в прокат картины «На измене»
планируется весной 2010 года
.
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