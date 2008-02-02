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"Бурнаши мост подожгли!"

14 августа
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14 августа 1966
Всего в фильме "Неуловимые мстители" 43 трюка. По-настоящему опасными оказались съемки эпизода "Поезд проезжает через горящий мост". Этот эпизод снимали 14 августа 1966 года.
Чтобы не попасть впросак, решено было построить рядышком второй мост, поджечь его и засечь время горения. Мост горел 34 минуты. Киношники решили: успеем! Но чтобы не подвергать риску артиста Ивана Каширина, который был уже в возрасте, к реверсу встал сам режиссер-постановщик Кеосаян. Он в течение нескольких часов гонял старенький паровоз туда и обратно, чтобы привыкнуть к новой роли машиниста, пока наконец не была дана команда "Мотор!". Несмотря на то, что под одеждой «мстителей» и самого режиссера были надеты огнезащитные костюмы, однако страху пришлось натерпеться всем. Вдруг этот мост рухнет раньше, чем макет? Но обошлось: мост рухнул сразу же после того, как его миновал паровоз с четырьмя вагонами.

Федор Раззаков "Наше любимое кино"
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