Проекты Star Media заявлены в пяти из шести возможных номинациях IX телекинофорума "Вместе"

анонс

История создания этой картины оказалась сложной и нелегкой. Первый вариант фильма не был принят.

28 мая 2007

Сатира на экранах СССР

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".