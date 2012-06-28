"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха. А ведь Комиссия по определению групп художественных фильмов (был такой "орган" в те годы) первоначально отнесла картину ко 2-ой группе, куда обычно определяли фильмы посредственные. Чиновники потребовали пустить "вторым экраном", то есть по провинции, с малым количеством копий. Положение спасло письмо Директора киностудии "Мосфильм" В.Сурина и художественного руководителя II творческого объединения И.Пырьева, направленное непосредственно Председателю Госкомитета по кинематографии А.В.Романову: "...Точность, продуманность каждой сцены и каждого трюка, изящество сценарной разработки и безудержная изобретательная режиссерская фантазия позволяют нам говорить об этом фильме как о явлении в нашем кинематографе. К нашему мнению присоединились многие зрители, видевшие эту картину на общественных просмотрах, к нашему мнению присоединились члены жюри Краковского кинофестиваля, присудившие новелле "Наваждение" одну из главных премий. Отказалась присоединиться к нашему мнению, к мнению общественности лишь Комиссия по определению групп художественных фильмов.."