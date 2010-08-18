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«Ржевский против Наполеона». Съемки

18 августа
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18 августа 2010
В Киеве 18 августа 2010 года прошел первый съемочный день комедии Марюса Вайсберга («Любовь в большом городе 1, , «Гитлер капут!») «Ржевский против Наполеона» (другое название - «Шерше ля фам!»). Продюсируют фильм Сергей Ливнев, Лев Николау, Георгий Малков, Марюс Вайсберг. Съемочный период продлился до конца октября.
Главные (и не очень) роли в картине исполнили Павел Деревянко, Владимир Зеленский, Михаил Ефремов, Марат Башаров и Светлана Ходченкова, а в эпизодах промелькнули звезды кино и шоу-бизнеса: Михаил Галустян, Ксения Собчак, Анна Семенович, Анфиса Чехова, Светлана Лобода, Евгений Кошевой, Дмитрий Губерниев, Юрий Гальцев, Илья Олейников, DJ Light, Потап и другие. В качестве приглашенной звезды в фильме принял участие Жан Клод Ван Дамм.
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт (Владимир Зеленский) затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский (Павел Деревянко), отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции.
Дело за малым – найти подходящее Ржевскому по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?! Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову (Светлана Ходченкова).
Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?
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персоны
Марат БашаровМарюс ВайсбергЖан-Клод Ван ДаммМихаил ГалустянЮрий ГальцевДмитрий ГуберниевПавел ДеревянкоМихаил ЕфремовВладимир ЗеленскийЕвгений КошевойСергей ЛивневСветлана ЛободаГеоргий МалковЛев НиколауИлья ОлейниковАнна СеменовичКсения СобчакСветлана ХодченковаАнфиса Чехова
фильмы
Ржевский против Наполеона

обсуждение >>
№ 4
Житель СПб   13.11.2012 - 12:11
Что- то, я думал, Михаил Ефремов более разборчив- с остальными всё ясно- ан нет, и он решил вываляться в этом ... И за И. Олейникова обидно, зачем? читать далее>>
№ 3
GaryVan (Санкт-Петербург)   17.08.2010 - 16:20
Какой ужас! Неужели зритель пойдёт на "это"? А актёры? Им понравилось изображать из себя алигофренов? Как на такое мог подписаться Ван Дамм?Хорошо проплатили? Запретить, на фиг! Я, лично,... читать далее>>
№ 2
Андрей из Васюков   16.08.2010 - 19:57
Боже, как это уныло... читать далее>>
№ 1
ДР у Буратино   14.08.2010 - 12:55
Даже в экранизации анекдотов сохранение типажей не помешало бы. Что-то сомнителен выбор Светы Ходченковой. Только потому что Задорожная и Брежнева похожи на Наташу Ростову ещё меньше? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Доля ты!- русская долюшка женская!

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В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет.
2 комментария
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