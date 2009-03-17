Искремас и другие на экранах СССР

анонс

Московскому кинотеатру «Ударник» исполняется 75 лет. Первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр открылся 7 ноября 1931 года премьерой фильма Сергея Юткевича «Златые горы». «Ударник» строился вместе со знаменитым Домом на набережной по проекту архитектора, академика Бориса Иофана.

13 февраля 2012

"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…

Жерар Депардье предстал на съемочной площадке точно в назначенный час, только накануне прилетев то ли из Украины, то ли из Венеции. Тем не менее, познакомившись со съемочной группой и будущими партнерами по фильму, тот час приступил к делу.