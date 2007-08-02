Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один»

Кто такой Дигги для Тома? Их отношения я объясняю себе так: когда Том учился кукловодству в Америке, он сделал Дигги, поскольку кукольники сами создают для себя кукол. Думаю, Дигги помог англичанину Тому в сумасшедшей Америке, поскольку Дигги, как истинный американец, обладает непоколебимой уверенностью в себе, которая недоступна англичанам. Ведь англичане - застенчивый и сдержанный народ. А с Дигги Том может быть сильнее, напористее. Они дополняют друг друга, вдвоем им легче выходить из трудных ситуаций. К тому же мой герой не очень любит говорить о том, что происходит в его голове. Он старается не задумываться, почему вокруг столько почитателей его таланта, но при этом у него не получается построить настоящие отношения с людьми. Ему кажется, что если он будет развлекать окружающих с помощью Дигги, он сможет избежать неудобных вопросов. Без Дигги Том чувствует себя уязвимым, беззащитным. В фильме есть сцена, когда водитель спрашивает Тома, есть ли у него семья, и он отвечает, что его семья – это Дигги.Куклы – основное занятие главного героя нашего фильма, Тома Гринвуда. А кукла Дигги, с которой он почти не расстается, – это для Тома подобие ширмы, за которой он прячется, ведь Том – достаточно закрытый человек. Психологически это вполне объяснимо: достаточно сказать, что есть даже целое направление в психологии – куклотерапия. Люди обсуждают с куклой свои проблемы, и получается разговор как бы на два голоса в терапевтических целях. Погружение в детство, игра, которая помогает найти выход из ситуации.Я очень много репетировал и с нашим консультантом, и самостоятельно, но до сих пор непросто играть одновременно два характера – Тома и Дигги. Почти невозможно все время держать куклу как надо, да еще и помнить о роли! Артистам-кукольникам проще, поскольку они с куклой составляют единое целое. А у меня совершенно сумасшедшее задание! Например, во время съемок сложной сцены Оксана что-то говорит мне, переводчик переводит, и в то ж самое время я слышу, как Бодо, наш консультант кричит: «Держи куклу вот так!» Мне нужно помнить не только о том, что я как актер должен справляться со своей задачей на все 100, но что Дигги всегда должен быть «живым», «не умирать» на моей руке, когда я что-то говорю. Иногда кажется, что я схожу с ума. Но это здорово!В нашей истории куклы - не просто предмет для радости и веселья, они выражают потаенные желания героев или, напротив, помогают их скрывать. На Джетро легла тяжелейшая нагрузка: он занимается с куклой каждый день. Джетро профессионально подошел к делу, потому что для роли Тома необходимо иметь не только актерский талант, но и технические навыки общения с куклой.Актеру нужно разрабатывать руку, соединять и технику, и психологию, и игру. Не знаю, как Джетро с этим справляется, но он очень позитивен - никакой депрессии и усталости!Когда у меня на руке оказалась кукла Элли, я весь вечер репетировала, старалась заставить руку жить отдельной жизнью. К счастью, мне объяснили, как Элли должна двигаться, чтобы «не умирать» на руке, не висеть тряпочкой. И вот, пока группа ставила свет, я триста раз проделывала одни и те же движения !По сценарию, моя героиня поначалу абсолютно равнодушна к кукловодству, поэтому в начальных сценах кукольного семинара я стараюсь не погружаться в бурлящее вокруг увлекательное действо, что не так-то просто. Наверное, странно выглядит мое ледяное лицо на фоне смеющихся клоунов и кукольников!Бодо много репетирует с Джетро, он по-настоящему погружен в съемочный процесс. Когда снимаются сцены, в которых он не задействован, наш кукольник очень обижается.Для Бодо это родной проект. На съемках семинара по кукловодству у нас будет шоу, в котором примут участие профессиональные кукольники из России, и здесь помощь Бодо нам особенно понадобится.Некоторые участники семинара – будущие профессиональные кукольники, их мастерство произвело на меня впечатление. Другие - клоуны и актеры, которые ничего не знают о кукловодстве. Я преподаю им основы профессии, рассказываю, что есть техническая сторона вопроса, которой ваши ребята, кстати, отлично владеют, а есть эмоциональная. Попробуйте представить: ваша рука – отдельный организм, центр руки – это сердце, чуть ниже расположены легкие и так далее. Эта сторона кукловодства для российских кукольников была в новинку.В середине апреля мне неожиданно позвонили из России, объяснив, что нашли меня через сайт в Интернете. Мне сказали: «Мы понимаем, что это очень жесткие сроки, но вы нужны нам через две недели. Мы понимаем, что это сложно, но нам нужно, чтобы вы сделали двух кукол-главных героев. Также нам нужно, чтобы вы привезли порядка пятнадцати кукол на съемки». Эти куклы были представлены на моем сайте, но они участвовали в телевизионных шоу, и я не мог использовать их в другом фильме. Пришлось обратился к друзьям и коллегам. Несколько дней я колесил по Германии, спрашивая у них: «Не могли бы вы одолжить пару кукол для съемок фильма в России?» Конечно, в такие жесткие сроки было нелегко подготовиться к съемкам, но не принять это предложение я не мог, поскольку, во-первых, я никогда не был в Москве, а во-вторых, никогда не работал в полнометражном кино. К тому же я не только собственно кукольник, но и преподаватель, а также постановщик кукольных шоу. Мне интересны разные профессии!У меня не было самоцели собрать известных актеров в новом фильме. Просто всех их я давно знаю, это замечательные артисты. Но раз главной роли для них не случилось, я подумала, что такая тройка будет украшением любого фильма. Они получились по-хорошему смешными: такое ощущение, будто это персонажи братьев Коэнов!Эпизод был такой: три раздолбая работают ростовыми куклами и фотографируют прохожих за деньги. Женя Цыганов был поросенком, Паша Деревянко - кроликом, а я - гориллой. Мне кажется, что один день поработать гориллой – это мечта любого артиста! И вообще, троица Цыганов, Деревянко и ваш покорный слуга – это та-а-акая зубодробительная тема! Кто откажется от ролей поросенка, кролика и обезьяны, вы мне можете такого человека назвать? Я – нет!