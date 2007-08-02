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"Кракатук" выходит на экраны

2 августа
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2 августа 2007
2 августа 2007 года Кинокомпания Амедиа, студия Амедиа Гала-фильм и ведущий мировой кинодистрибьютор UPI-Russia анонсировали выход в широкий прокат нового 3D-анимационного фильма Кракатук.
Настоящие приключения, много современной музыки и трогательные герои – это Кракатук, первый российский 3D анимационный фильм, который можно смотреть всей семьей. Кракатук – это веселая история о приключениях современных подростков, где на фоне борьбы за волшебный орех Кракатук, разворачивается история первой любви героев – рыжеволосой сноубордистки Маши и сказочного принца Гоши, брата крысиного Императора Сказочной страны.
Дворцы, скалы, махалеты, клубничные поля и пещеры – на этом фоне стремительно развиваются события, полные интриг, неожиданностей, отчаянных поступков и любви. Жажда власти и корысть сошлись в борьбе с любовью и верностью. Победу одержит тот, кто завладеет волшебным орехом. У героев фильма много желаний. Но Кракатук выполнит только одно. Кто победит в борьбе за Кракатук? И каким будет единственное желание победителя?
Идея фильма принадлежит Александру Кузнецову. Оригинальный сценарий создали писатели-фантасты Леонид Каганов и Александр Бачило. Режиссером фильма, в необычном для себя жанре 3D-анимации, выступил Егор Михалков-Кончаловский, режиссер анимации – Роман Стариков. Композитор – известный продюсер и музыкант Максим Фадеев.
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персоны
Александр БачилоЕгор КончаловскийМаксим Фадеев
фильмы
Наша Маша и Волшебный орех Кракатук

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№ 2
Светлана Черевинская (moskow)   11.09.2010 - 12:42
Прекрасный семейный мультик, много шуток, очень трогательная любовь. На финальных сценах хлюпали всей семьей, даже муж прослезился. Очень романтичная история. читать далее>>
№ 1
Hyp A (ебруг)   5.06.2008 - 15:11
Очень обидно, что на упаковке с двд ТАКОГО ужасного мультика, довольный Кончаловский самозабвенно пишет "первый русский 3д мультик". Это наш позор. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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