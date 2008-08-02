«Четыре возраста любви»: Победа на Балтике

2 августа в г. Светлогорске завершился V Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», в рамках которого начинающие кинематографисты из Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, и России представили свои дебютные картины. Приз «За лучшую работу режиссера» был вручен талантливому российскому режиссеру Сергею Мокрицкому за фильм «Четыре возраста любви». В этом году Сергей стал единственным россиянином, который получил награду из рук председателя жюри - культового режиссера Йоса Стеллинга («Стрелочник», «Иллюзионист», «Летучий голландец»). Показ картины стал заметным событием в жизни фестиваля. Яркий и уверенный режиссерский почерк, глубина и нетривиальность кинематографических образов, потрясающий актерский ансамбль и удивительная простота и пронзительность рассказанных историй позволяют говорить, что «Четыре возраста любви» - серьезная творческая удача Сергея Мокрицкого. В этом совсем скоро смогут убедиться все российские зрители - фильм выйдет в прокат в октябре.

SK Communications International