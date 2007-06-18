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Старая, грустная сказка..

20 августа
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20 августа 1969
Своим основным творческим направлением режиссер Надежда Александровна Кошеверова выбрала жанр сказки. В 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка» — блестящий сценарий, с гениальной точностью подобранный состав артистов получили признание у зрителя, критиков и вошли в историю отечественного кино.
В начале 1960-х годов Надежда Кошеверова снимает фильм "Каин XVIII" - в сложном жанровым сочетании волшебной сказки и политического памфлета на основе сказки Е.Шварца "Два друга". Фильм запретили по личному указанию Н.С.Хрущева и не показывали вплоть до 1990-х годов.
Кошеверова вернулась к сказке опять не в самые лучшие времена: близился 1968-й. Но именно тогда ей удалось открыть никому не известных Марину Неелову и Олега Даля, который звал свою "первооткрывательницу" Куросавочкой и позже не стеснялся – при его-то популярности – сниматься в ее сказках.
Надежда Кошеверова снимает фильм "Старая, старая сказка" - театрализованную фантазию на темы сказок Ганса Христиана Андерсена.

Из воспоминаний Надежды Кошеверовой: "Когда я начала работать над фильмом "Старая, старая сказка", второй режиссер, А. Тубеншляк, мне напомнила: "Посмотрите Даля еще раз. Помните, я вам его уже показывала. Вы еще тогда сказали, что он очень молоденький". Основываясь на том, что я уже видела на пробах, и на своем представлении, что может делать Олег, хотя я с ним еще и не была знакома, я пригласила его на роль.
Несмотря на все мои предположения, я была удивлена. Передо мной был актер яркой индивидуальности. Он с интересом думал, фантазировал, иногда совершенно с неожиданной стороны раскрывал заложенное в сценарии. Своеобразная, ни на кого не похожая манера двигаться, говорить, смотреть. Необычайно живой, подвижный".
Вера Титова, сыгравшая в фильме роль ведьмы: "Олег был очень нервным. Во-первых, как мне кажется, к тому времени он созрел уже для режиссерской работы. Как-то даже не выдержал, крикнул в сердцах на Надежду Кошеверову: "Вы — женщина, так помолчите!" Безумно нервный был, как пружина. Иной раз думала: вот так скажешь чего-нибудь лишнее — вообще убьет."

Фильм вышел на экраны в августе 1969 года. Премьера фильма состоялась 20 августа, в городе Ленинграде, в кинотеатре "Родина".
На премьере был и Олег Даль...
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