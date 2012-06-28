Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР

Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".

Сразу же после публикации романа режиссер Александр Зархи задумал экранизировать его. Премьера фильма, получившего название «Мой младший брат», состоялась 20 августа 1962-го года в кинотеатре "Россия".

Картина сохранила свежесть и свободу аксеновской прозы и открыла зрителям молодых актеров, которым суждено было стать немеркнущими звездами советского кино: Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля.