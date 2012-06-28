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Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР

20 августа
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20 августа 1962
Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".
Сразу же после публикации романа режиссер Александр Зархи задумал экранизировать его. Премьера фильма, получившего название «Мой младший брат», состоялась 20 августа 1962-го года в кинотеатре "Россия".
Картина сохранила свежесть и свободу аксеновской прозы и открыла зрителям молодых актеров, которым суждено было стать немеркнущими звездами советского кино: Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля.
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Олег ДальАлександр ЗбруевАндрей Миронов
фильмы
Мой младший брат

обсуждение >>
№ 1
васи (г.Пудож)   28.06.2012 - 14:35
Авторы фильма «Дайте жалобную книгу» внесли свою достойную лепту в толкование версии понятия «поколение «фестиваля молодежи и студентов» - «модернисты». Они сделали данное слово синонимом слов: «студент»,... читать далее>>
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