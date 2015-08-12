По инициативе Ассоциации революционной кинематографии и Главполитпросвета Наркомпроса СССР создано Общество друзей советской кинематографии (ОДСК), советское массовое добровольное общество. На следующий год председателем правления Общества был избран Феликс Эдмундович Дзержинский.

Членами Центрального совета Общества были такие известные кинематографисты, как С.Эйзенштейн, В.Пудовкин, Д.Вертов, В.Туркин… В те годы плакат с призывом «Все в ОДСК!» можно было встретить даже в небольших провинциальных городках. Этот призыв красовался и в так называемых агитфильмах, которые, как правило, показывались перед началом игровых картин.

По инициативе ЦС ОДСК в Москве для кружковцев были открыты специальные учебные курсы, на которых преподавали, в частности, Н.Зархи, А.Роом, В.Пудовкин. Тексты лекций, прочитанных на курсах, издавались в виде брошюр. В 1928 году прошла первая Всероссийская конференция ОДСК, в работе которой участвовали представители почти 60-ти отделений и ячеек Общества. В 1929 году название организации изменилась: она стала называться «Общество друзей советской кинематографии и фотографии» - ОДСКФ. Несколько лет издавалась газета «Кино». В 1930 году общество насчитывало 110 тысяч членов.

Многие творческие начинания в российском медиаобразовании в 1934 году были ликвидированы: именно тогда было принято решение о роспуске ОДСКФ. Со второй половины 30-х до первой половины 50-х разрешенными оказались в основном лишь «пропагандистские киномероприятия». Любительские кружки фотокиносъемки и стенгазеты были полностью превращены в средство пропаганды.



Источник: Федоров А.В. Публикация в журнале «Медиаобразование в России//Alma Mater». Вестник высшей школы. 2002. № 7.