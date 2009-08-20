XVI Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК»

28 сентября — 7 октября 2009 года



Фестиваль мировой анимации «КРОК-2009» будет проходить в сентябре-октябре 2009 года на борту теплохода «Зірка Дніпра» и проследует по маршруту Киев — Запорожье — Херсон — Севастополь — Одесса. Это единственный в СНГ кинофестиваль, который проводится на паритетных началах двумя странами – Украиной и Россией и проходит поочередно в каждой из них.



«КРОК» - в переводе с украинского - «шаг». Он является смотром лучших произведений мировой анимации за последние два года. Фестиваль призван содействовать обмену творческим опытом, поискам новых идей, стилей, технологий, интеграции отечественной анимации в мировой кинопроцесс.



В 2009 году фестивалю «КРОК» исполняется 20 лет. Впервые он прошел в Киеве в 1989 году и был Всесоюзным смотром анимации. Следующий фестиваль состоялся в 1991 году и уже был Международным. Более того, именно с 1991 года «КРОК» стал «плавающим». Поначалу он проводился раз в два года и только на территории Украины. С 1998 года фестиваль стал ежегодным. По четным годам «КРОК» проходит в России и оценивает работы студентов и дебютантов.



В 2009 году конкурс мультфильмов будет проводиться по следующим категориям:

1) фильмы продолжительностью до 5 минут;

2) фильмы продолжительностью 5-10 минут;

3) фильмы продолжительностью 10-50 минут;

4) фильмы для детей;

5) прикладная и заказная анимация (образовательный фильм, музыкальный клип, реклама, ТВ-заставка).



Селекционная комиссия фестиваля во главе с режиссером Михаилом Алдашиным («Рождество», «Букашки», «Про Ивана-дурака») отсмотрела более 800 фильмов из 46 стран и отобрала для конкурсного показа около 100 картин, для информационной программы — 30 лент. Количество стран, представленных в официальной программе фестиваля – 36. Это Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Африка, Япония и др.



Свои работы представят многие звезды мирового анимационного кино. Среди них: Ник Парк («Уоллес и Громит: дело о смертельной выпечке»), Алексей Алексеев (сериал «LOG JAM»), Гил Алкабец («Тайм-код да Винчи»), ПЕС («Вестерн Спагетти»), Билл Плимптон («Санта: фашистские годы»), Жорж Швицгебель («Ретушь»), Прийт Пярн («Жизнь без Габриэллы Ферри»), Кунио Като («Дом из маленьких кубиков»). Ряд конкурсных фильмов уже отмечен такими престижными наградами как «Оскар», «Золотой медведь», Гран-при фестивалей в Анси, Оттаве, Утрехте.



Россию в этом году представляют фильмы: «Солдатская песня» Елены Черновой, «Очумелов» Алексея Демина, «Камилла» Юлии Ароновой, «Егорий храбрый» Сергея Меринова, «Дополнительные возможности Пятачка» Ивана Максимова, «Бедный Йорик» Сергея Гордеева, «Козья хатка» Марины Карповой, «Колыбельные мира» Елизаветы Скворцовой, «Мальчик» Дмитрия Геллера, «Он и она» Марии Муат, «Пудя» Софьи Кравцовой, «Роберт Шуман» Ирины Марголиной и Елены Петкевич и другие.



От Белоруссии в конкурсе участвуют «Белорусские поговорки» (М.Тумеля) и «Повесть минувших лет» (И.Волчек). От Украины - «Про Степана-кузнеца» (Н.Чернышева), «Стать твердым» (С.Коваль), «Спаси и сохрани» (Е.Сивоконь), «Красная жаба» (М.Медведь).



В юбилейном для «КРОКа» году в состав международного жюри войдут председатель Союза кинематографистов Украины, киновед Сергей Трымбач (Украина), аниматор и педагог Виолетта Колесникова (Россия), режиссер Жан Рубак (Франция), продюсер Эрик Гуссенс (Бельгия), режиссер, лауреат премии «Оскар» Джоан Гратс (США).



Жюри фестиваля присуждает следующие призы:

- Гран-при фестиваля за лучший фильм в конкурсной программе (денежная премия в $ 5000);

- Специальные призы жюри;

- Приз за лучший фильм в каждой категории;

- Дипломы фестиваля.



Совместным решением жюри и Оргкомитета фестиваля присуждается особый приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» - с формулировкой «За высший пилотаж».



Предусмотрен ряд интересных ретроспектив. Будут показаны фильмы — обладатели Гран-при всех «КРОКов». Состоится юбилейный показ самых знаменитых лент киевской киностудии «Укранимафильм» (к 50-летию студии). Пройдет специальный внеконкурсный показ «очень авторских» фильмов «Протуберанцы сознания». И, конечно, ретроспектива членов жюри «КРОКа»-2009.



На фестивале также будет праздноваться 40-летие знаменитого мультфильма Федора Хитрука «Винни Пух», художником которого был президент «КРОКа» Эдуард Назаров, а аниматором – член жюри нынешнего «КРОКа» Виолетта Колесникова.



В программе фестиваля – дискуссии, «круглые столы», творческие встречи участников фестиваля со зрителями. Мастер-классы проведут лауреаты Гран-При «КРОКа» - оскароносец Александр Петров и лауреат многих международных кинофестивалей Игорь Ковалев.



Для детей в городах по маршруту фестивального теплохода организованы представления с участием известных мастеров мировой анимации, артистов театра, кино, эстрады, группы клоунов.



Как и все эти годы, «КРОКу» оказывают финансовую поддержку Министерства культуры Украины и России, Союзы кинематографистов обеих стран – основателей. Подготовка и работа фестиваля проходит в тесном контаке обеих команд. Устроители фестиваля, режиссеры, художники, аниматоры, дизайнеры, журналисты России и Украины прикладывают равные усилия для того, чтобы «КРОК» был не только праздником, но и действующей творческой лабораторией.



Президенты МКФ «КРОК»:

Режиссер и художник, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Эдуард Назаров («Жил – был Пёс», «Мартынко», «Путешествие муравья»);

Режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, действительный член Академии юмора «Золотой Остап» Давид Черкасский («Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ»).



Почетный президент МКФ «КРОК» - режиссер, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Норштейн («Лиса и заяц», «Ежик в тумане», «Сказка сказок»).



Торжественная церемония открытия XV МКФ «КРОК» состоится 28 сентября в Доме кино в Киеве. На ней состоится премьера нового фильма выдающего мастера современной анимации англичанина Ника Парка «Уоллес и Громит: дело о смертельной выпечке». Есть надежда, что на премьере выступит сам автор – представитель всемирно известной студии «Аардман Анимейшнз». Закрытие состоится в кинотеатре «Москва» в Севастополе.[b][/b]