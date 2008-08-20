Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мираж»: События

20 августа
Все года

Хроника кино >>
20 августа 2008
В Москве прошло несколько мероприятий, посвященных выходу новой картины Тиграна Кеосаяна «Мираж».
20 августа в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера этого замечательного «истерна». На презентации присутствовала почти вся съемочная группа во главе с режиссером, а среди почетных гостей были замечены Данко, Юлий Гусман, Даниил Белых, Екатерина Семенова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Валерий Боровинских, Сергей Шакуров, Никита Емшанов, Александр Цекало, Светлана Устинова, Карен Оганесян, Марина Могилевская, Кирилл Плетнев, Яна Поплавская и Сергей Гинзбург.
Картину на просмотре приняли на ура, несмотря на то, что в основном ее смотрели профессионалы своего дела.
Незадолго до премьеры - 16 августа - состоялось игровое мероприятие (челендж). Все желающие приняли участие в захватывающем приключении по городу Москва, стартовавшем в семь вечера на западной парковке ЦИРКа на проспекте Вернадского.
Начали игру, кстати, не без помощи Дмитрия Марьянова, сыгравшего главную роль в фильме.

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Алексей БардуковДаниил БелыхЭвелина БлёдансВалерий БоровинскихСергей ГинзбургЮлий ГусманДанкоНикита ЕмшановДавид КеосаянТигран КеосаянИгорь КлебановДмитрий МарьяновМарина МогилевскаяНаталья НаумоваКарен ОганесянКирилл ПлетнёвЯна ПоплавскаяЕкатерина СемёноваАлика СмеховаРустам УразаевСветлана УстиноваАлёна ХмельницкаяАлександр ЦекалоСергей Шакуров
фильмы
Мираж

фотографии >>
Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
сычёв сергей (тамань)   26.02.2012 - 02:16
я тоже снимался в фильме Мираж.Правда почти всё вырезали. Когда будет обещанное продолжение? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Пари» выйдет на большие экраны

«Пари» выйдет на большие экраны

Судьба новой картины Натальи Бронштейн (Петровой), создавшей в свое время «Дорогу» с Гошей Куценко и собой в главных ролях, определилась - в конце октября «Пари» выходит в прокат.
Я шагаю по Москве, как шагают по доске...

Я шагаю по Москве, как шагают по доске...

В первых числах октября 1963 года съемочной площадкой фильма "Я шагаю по Москве" стал один из дворов на Мосфильмовской улице, где снимали танцы. Помните, молодежь танцует под патефон, а Колька с балкона пытается докричаться до соседнего дома, где живет невеста Сашки, и никак не может.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.
Эдуард Успенский
14 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Эдуард Успенский.
Валентина Левко
14 августа ушла из жизни оперная певица Валентина Левко.
Николай Кириченко
14 августа ушёл из жизни актёр Николай Кириченко.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Владимир Вишневский
Игорь Григорьев (III)
Сергей Коковкин
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Борис Токарев
Максим Фомин
Сергей Хрусталёв
Эми Адамс
Джорджо Альбертацци
Жаклин Андере
Жозе Вилкер
Эндрю Гарфилд
Ремо Джироне
Драган Николич
все родившиеся 20 августа >>

Премьеры ТВ

Шелест. Большой передел
20 августа
НТВ
Идеальная жена
22 августа
Домашний
Верить и ждать
25 августа
Россия 1
Гоголь. Вий
25 августа
ТВ-3
За гранью реальности
25 августа
ТНТ
Затмение
25 августа
ТНТ

ревью