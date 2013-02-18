«Иванов катер». Программа уточнения идейной концепции

Второй фильм режиссера Марка Осепьяна – «Иванов катер», был запущен в производство в 1970 году, а в августе 1972 после многих переделок был завершен. В соответствии с заведенным порядком студия обязана была не только учесть все предъявленные ей замечания, но и отчитаться об исправлениях соответствующим документом:



21 августа 1972 г.

Начальнику Главного управления художественной кинематографии Комитета по кинематографии Совета Министров СССР тов. Павленку Б. В.

Киностудия имени М. Горького представляет исправленный вариант полнометражного художественного фильма «На Ивановом катере» (автор сценария Б. Васильев, режиссер М. Осепьян).

В строгом соответствии с одобренной Вами программой уточнения идейной концепции и художественного решения фильма студией была проделана большая и тщательная работа.

(...) В начале фильма, на фоне светлого утра, раскрывающего трудовые будни плотовщиков, звучит передача местного радиоузла — рассказ о мужестве, находчивости и мастерстве капитана Бурлакова, который спас для государства ценный лес, проявил себя как герой (...)

Необходимость уточнения и высветления судьбы главного героя потребовала новой, не предусмотренной сценарием сцены. Она была написана и снята в светлом, жизнеутверждающем ключе («Сын родился!»). Включение этого эпизода также способствует, на наш взгляд, мажорному звучанию фильма.

(...) Просветлена и общая атмосфера фильма за счет:

а) изъятия, сокращения и перетонировок сцен выпивок(...)

г) монтажных сокращений, в которых проступала внешняя непривлекательность героев

Охарактеризованная выше работа, по нашему убеждению, избавила фильм от имевшихся в нем идейно-художественных недочетов и позволила более точно выявить нравственную суть его основного конфликта.

Директор киностудии Г. Бритиков

Главный редактор А. Балихин



Бесконечные споры с администрацией студии и сценарно-редакционной коллегией Госкино СССР завершились тем, что в марте 1973 режиссер получил официальное письмо от Председателя Госкино СССР Ермаша Ф.Т. о прекращении каких-либо действий по отношению к фильму. Картине была установлена четвертая группа по оплате (197 копий), что явилось официальным основанием ее «замораживания». Показы 1974 года, тем не менее, собрали 1.0 млн. зрителей. В 1987 году фильм был восстановлен и выпущен на экран.

После «Иванова катера» Марк Осепьян не снимал почти десять лет. Картину просто «замолчали» и выкинули на полку.

В 1987 году фильм был восстановлен и выпущен на экран.

Публикация журнала "Советский экран" № 10, 1989 год