Стартовал кинофестиваль «Московская премьера»

В пресс-центре «МК» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Пятого кинофестиваля отечественного кино «Московская премьера»
. О работе этого набирающего обороты киносмотра поведали журналистам представители Оргкомитета: Президент — народный артист СССР Алексей Баталов, генеральный продюсер — главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров, председатель жюри конкурса «Великолепная семерка «МК» — первый заместитель главного редактора «МК» Петр Спектор, арт-продюсер — редактор отдела кино и ТВ "МК" Елена Ардабацкая. В беседе также приняли участие режиссеры, продюсеры и актеры, чьи фильмы представлены в основной программе фестиваля «Великолепная семерка «МК»: Станислав Говорухин и Евгения Добровольская («Артистка»), Лариса Садилова и Валерий Баринов («Ничего личного»
), Вера Сторожева и Сабина Еремеева («Путешествие с домашними животными»
), Павел Чухрай («Русская игра»), Александр Касаткин («Слушая тишину»), Марина Любакова и Павел Лунгин («Жестокость») и Анна Меликян («Русалка»). Немного рассказали о специальных событиях фестиваля знаменитый режиссер Михаил Богин, вернувшийся на родину с картиной «Дом на Английской набережной», и актер Амаду Мамадаков, сыгравший одну из главных ролей в колоссальном проекте Сергея Бодрова «Монгол».
Организаторы фестиваля поделились своими надеждами и успехами. Но больше всего о значимости этого события говорило то, что на конференцию пришло очень много журналистов. И это в 30-градусную жару!
Алексей Баталов придает очень большое значение детской программе «Московской премьеры», в которую включены около 20 картин («Элька»
, «Потапов, к доске»). Кроме этого данный фестиваль является и его семейным праздником, так как сценарий к фильму Богина «Дом на Английской набережной» написала его дочь.
Кроме вышеозначенных программ планируются уже традиционные «Премьера после премьеры» («4», «Гадкие лебеди», «Последний уик-энд»), «Арт-линия» («Два в одном», «Яр», «Простые вещи»). Юбилею Эльдара Рязанова будет посвящена обширная программа под интригующим названием «Рязанов известный и неизвестный», в которой примут участие Валентин Гафт и Валерий Гаркалин.
Фестиваль стартует 24 августа в Доме Кино фильмом «Путешествие с домашними животными», а закончится 2 августа «Монголом».
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